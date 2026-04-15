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Álvaro Uribe envía fuerte mensaje a la campaña de Abelardo de la Espriella

El expresidente se pronunció sobre el intercambio de ataques en la campaña presidencial.

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Redacción Confidenciales
15 de abril de 2026, 12:17 p. m.
Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe.
Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe llamó la atención a la campaña de Abelardo de la Espriella por los aparentes ataques que estarían haciendo al proyecto político de Paloma Valencia.

Empezó diciendo que la candidata presidencial del Centro Democrático está haciendo un gran esfuerzo.

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Frente a Abelardo de la Espriella, manifestó: “Se refiere a mí y, enseguida, su misma campaña o él maltratan a Paloma o a las personas que la acompañan”.

Pro eso le dijo: “Yo les pido, por favor, a todos los que acompañamos a Paloma tener respeto con la campaña del doctor Abelardo”.

Y concluyó: “También advierto: lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”.