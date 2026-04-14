El Centro Democrático defiende a Uribe de los señalamientos de Petro: le dice que “no sabe leer ni escribir” y pide “dejar el chisme”

Un nuevo enfrentamiento se produjo este martes, 14 de abril, entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe porque el primero ha querido responsabilizar al segundo de la decisión del gobierno de Ecuador de imponer el 100 % en aranceles a los productos colombianos.

La discusión se dio, entre otras razones, porque Petro preguntó en sus redes sociales: “¿Qué hace un expresidente de Colombia visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100 % a todos los productos de Colombia?“.

Y es que según Uribe, “el Gobierno e Iván Cepeda tapan a sus socios de las Farc, causantes reales del problema en la frontera entre Colombia y Ecuador”. Agregó el exmandatario que el Gobierno actual “es permisivo con los delincuentes y el Gobierno ecuatoriano ha dicho que ese arancel es para pagar la seguridad de esa región”.

Álvaro Uribe llamó “chismosos” a quienes inventaron que él se reunió con el presidente ecuatoriano recientemente. “Estuve en Ecuador en enero de 2026, en la Universidad Espíritu Santo, en Guayaquil, y ahora en un evento académico en Cuenca. Que Uribe habló con el presidente Daniel Noboa, yo no interfiero en las relaciones internacionales. Ni me he reunido con él ni he hablado recientemente con él. No le pongan cortinas de humo a esto. Chismosos”.

Gustavo Petro, Centro Democrático, y Álvaro Uribe. Foto: Presidencia/Colprensa/NurPhoto via AFP/Sebastián Barros.

El Centro Democrático salió al ruedo a respaldar a su jefe político.

“Presidente Gustavo Petro, usted por lo que vemos no sabe leer y menos escribir. Deje a un lado los chismes”, dijo la colectividad.

“El expresidente Uribe jamás se reunió con el presidente Noboa: en enero estuvo en Ecuador en la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil y acaba de participar en un evento académico en Cuenca. Si tiene pruebas contra el expresidente Uribe, preséntelas ante los tribunales de inmediato; de lo contrario, asuma la responsabilidad por el deterioro de la relación binacional, la crisis económica y la inseguridad desbordada en la frontera con Ecuador”, afirmó.

Según la colectividad, “la opacidad sobre sus viajes a Manta (Petro) y la ausencia de sustento en sus señalamientos configuran una estrategia de difamación. En un Estado de derecho, quien acusa tiene la carga de la prueba; si no la presenta, le solicitamos rectificar de manera inmediata por calumnia”.

El expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Presidencia

Álvaro Uribe no se quedó callado y grabó un video y lo divulgó en sus redes sociales, en el cual retó a Gustavo Petro. “Presidente, voy a proponerle este reto: usted miente, dice que fui a hablar con el Gobierno ecuatoriano. Si la mentira es suya, renuncia a la Presidencia; si la mentira es mía, renuncio a la política”.

E insistió en sus viajes académicos a Ecuador. “No tuve ninguna conversación con el Gobierno ecuatoriano. Deje de poner cortinas de humo. Es el responsable de lo que ha pasado porque le entregó la frontera al narcoterrorismo. Pongamos un jurado internacional”, propuso Uribe.

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Foto: Publicaciones Semana

El exdirector de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, escribió en su red social X: “Coincidencias… Acaba de decir nuestra embajadora en Ecuador que dos días antes de que el presidente Daniel Noboa impusiera aranceles del 50 % a Colombia, Alvaro Uribe estuvo en Ecuador. Y que un día antes de que los subieran al 100 %, Uribe también estuvo en Ecuador. ¿Coindicencias?“.