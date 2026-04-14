“Gustavo Petro, además de mentiroso, es chismoso”: Álvaro Uribe lanza pulla al presidente

En un mensaje de X, el expresidente Uribe lanzó un fuerte mensaje a Gustavo Petro. “El presidente Petro, además de mentiroso, es chismoso, como Gustavo Bolívar, que también es estafador”, dijo.

Gustavo Petro dice que “si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”

El mandatario aseguró que “la frontera con Ecuador está en poder del narcoterrorismo de Farc” y que allí “obligan a votar a Cepeda”.

Uribe se refirió a la tensión entre Colombia y Ecuador. Foto: SEMANA / Getty Images

También se refirió a la situación de tensión que se vive entre ambos países. “Ecuador alega la falta de seguridad en Colombia y subió los aranceles. El daño es enorme: desempleo de exportadores colombianos, hambre en Ipiales. No viajo clandestino, no interfiero en las relaciones exteriores, mi agenda es pública. Paloma-Oviedo resolverán esto”, dijo.

“Quita los aranceles y hablamos”

La tensión que se vive entre Colombia y Ecuador crece. El presidente Petro se refirió a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, este lunes, en medio de una crisis diplomática que escaló al comercio bilateral y la cooperación energética.

Desde el inicio de una guerra comercial en febrero, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador, que en 2024 tuvo apagones masivos a raíz de una sequía histórica que afectó su producción de energía.

Gustavo Petro Daniel Noboa Foto: Presidencia / AP

El enfrentamiento se da, precisamente, en medio de pronósticos que avizoran un duro fenómeno climático de El Niño para mediados de año, que afectará a varios países de la región.

El Niño “va a golpear a Ecuador, deja a Ecuador sin energía eléctrica”, dijo Petro durante el consejo de ministros televisado en Ipiales, en la que reafirmó que su gobierno no reanudará la exportación de electricidad al país vecino.

Daniel Noboa llamó a consultas al embajador de Ecuador en Colombia tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Jorge Glas

“Quita los aranceles y hablamos”, agregó el mandatario colombiano dirigiéndose a su par ecuatoriano.

Las dos naciones acumulan tensiones por los reproches de Noboa sobre una supuesta falta de apoyo de Petro en el combate al narcotráfico en la frontera común.

La semana pasada Noboa, aliado del estadounidense Donald Trump, subió las tarifas a las importaciones colombianas del 50% al 100%.

Colombia impuso inmediatamente aranceles recíprocos, pero Petro precisó durante la reunión que no impondrá tasas a los insumos ecuatorianos que se utilizan para la fabricación de productos colombianos.

“No hay aranceles al 100% (...) No somos tan tontos”, dijo el mandatario, que anunció una política de “subsidios y aranceles inteligentes” para los sectores productivos afectados por la guerra comercial.

“Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia”, sostuvo Petro en su discurso.

“Cerrar la frontera por vías de aranceles (...) ¿Qué produce eso? No que los pueblos dejen de comerciar, sino que los ecuatorianos pasen al contrabando”, agregó.

Las tensiones aumentaron luego de que Petro calificara la semana pasada de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción en su país.

En 2024, el gobierno de Noboa detuvo a Glas en un asalto militar a la embajada de México en Quito, que le había otorgado asilo político.

Petro criticó esa incursión -que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México- y otorgó la nacionalidad colombiana a Glas.

Con información de AFP