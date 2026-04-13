Gustavo Petro dice que “si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar a los alcaldes y gobernadores del país en medio de la guerra que ha casado con ellos por los elevados porcentajes de aumento del impuesto predial y del catastro en algunos departamentos.

En su más reciente consejo de ministros el mandatario volvió a referirse a esa posibilidad y dijo que si es necesario buscará encarcelarlos. “Ya tienen las órdenes, la comida se libera sí o sí. Es la comida del pueblo, son los empresarios de la comida, eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor; y el procurador puede suspenderlos de inmediato, y de eso quiero hablar con él a ver si nos ponemos de acuerdo en algo”, aseguró Petro.

De otro lado, le pidió a la fuerza pública no actuar en contra de los manifestantes. “Los campesinos no se golpean ni les vamos a sacar ojos ni presos ni nada por el estilo”, dijo el mandatario.

El presidente de la Republica, Gustavo Petro, arremetió nuevamente contra los alcaldes. Foto: Presidencia

Más temprano, Petro ya había dicho que “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”.

“Si hoy le están cobrando demasiado con el predial y el avalúo catastral, es culpa del alcalde”: ministro Armando Benedetti

Eso generó molestia por parte de Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos (FND). “Asocapitales rechaza de manera categórica el mensaje publicado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en el que afirmó que alcaldes elegidos popularmente pueden salir de su puesto. Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida”, dijeron.

Por su parte, la FND también reclamó. “Desde las regiones expresamos nuestra solidaridad con los alcaldes del país, autoridades legítimamente elegidas por los ciudadanos para gobernar sus territorios en el marco de la Constitución y la ley”, agregaron.

En distintas zonas del país se han bloqueado vías por protestas relacionadas con el aumento del catastro. Foto: Cortesía a El País

El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmarcó al Gobierno de esa discusión y responsabilizó a los alcaldes. “Usted va a saber qué clase de alcalde tiene, bueno o malo, porque si hoy le están cobrando demasiado con el predial y con el avalúo catastral, es culpa del alcalde, porque es él y el concejo el que tenía que dar la tasa de la tarifa que le tienen que cobrar. O sea que, si va a protestar, hágalo pacíficamente frente a la alcaldía”, dijo Benedetti.

Uno de los gobernadores con los que ha terminado enfrentado el presidente Petro es el de Santander, Juvenal Díaz. “El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la Nación; reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander”, pidió Petro.

“Advertido de qué, señor presidente (¿tengo que aumentar mi seguridad?), sea claro. Para empezar, yo no organizo paros, no estoy de acuerdo con las vías de hecho”, le contestó Díaz.