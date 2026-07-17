¿Por qué Barranquilla sueña con entrar al calendario internacional del automovilismo?

Barranquilla continúa apostándole a convertirse en sede de eventos deportivos internacionales de talla mundial. Ya lo hizo consiguiendo la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, para la cual se está adelantando una gran renovación en el estadio Metropolitano.

Significativo avance en las obras del Estadio Metropolitano, Alex Char hizo el anuncio

No obstante, el gran deseo de Alex Char está en el automovilismo. De hecho, desde hace varios años ha buscado la forma de traer la Fórmula 1 a la Arenosa, una idea que por distintos factores no ha logrado concretarse.

En consecuencia, la administración barranquillera se ha movido para buscar albergar un gran premio de IndyCar, la categoría principal de monoplazas de Estados Unidos. En los últimos meses se han sostenido conversaciones con directivos de esta competencia de primer nivel, mientras avanza en la evaluación de un circuito urbano que serviría como escenario para múltiples carreras.

El alcalde Alejandro Char confirmó que los diálogos con la organización están avanzados y que representantes de la categoría ya visitaron Barranquilla para conocer el proyecto y revisar el posible trazado del circuito urbano. Según explicó a Yesid Lancheros, director de SEMANA, durante el programa El Debate, el objetivo es definir en los próximos meses si la carrera podría realizarse en 2027 o 2028.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, ha sido enfático en el valor de recibir un evento deportivo de talla mundial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El mandatario señaló que uno de los elementos centrales del proyecto es la construcción de un circuito callejero que tendría como eje principal el Gran Malecón del Río, aunque todavía se están evaluando las adecuaciones técnicas necesarias para cumplir con las exigencias de la competencia.

Char también reveló que Juan Pablo Montoya ha desempeñado un papel clave en las negociaciones. “Ha sido vital en esto porque lo quieren muchísimo. Mark Miles, el CEO de IndyCar, recibió a mi equipo hace 45 días y esta semana, hace unos días, llegó la plana mayor de la IndyCar a Barranquilla. Ya estamos en el trazado, ya está el diseño, que será de 4.3 kilómetros, una parte por el Malecón y otra por la Vía 40, y unas curvas que se están diseñando”, afirmó.

Y dio detalles de la revisión técnica que se realizó sobre el posible trazado: “Hay que hacer algunas curvas, algunos peraltes en algunas zonas o predios de privados que ya se están trabajando, pero la ciudad está emocionadísima”.

La audiencia de la IndyCar ha experimentado un notable crecimiento reciente, promediando 2.033.000 espectadores en las primeras 10 carreras de la temporada 2026. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

¿Por qué es tan importante tener un evento de esta altura en Barranquilla?

Char explicó a SEMANA que estos eventos, de llegar a confirmarse, serán “cinco o diez años de espectáculo donde usted tendrá de 40.000 a 100.000 turistas en un fin de semana en Barranquilla y eso va a ser un atractivo y, por supuesto, una vitrina internacional muy importante”.

Y agregó que “Barranquilla se ha venido acostumbrando a estos eventos. Tener a nuestra Selección Colombia aquí ha sido muy importante, el Carnaval de Barranquilla; nos hemos convertido en buenos anfitriones de grandes y masivos espectáculos. Shakira hizo dos shows aquí, en esta ciudad, con 100.000 personas, y más del 50 % no eran de acá. Ya la gente no solamente se queda para el evento, sino que hace muchas cosas más. Mire el evento de Rigo en Barranquilla, fue espectacular, ha sido, yo creo, el más grande de todos”.

La ciudad avanza en obras para ser una sede clave en la región. Foto: Tomadas de X: @AlejandroChar y @OutOfContextAm5 / Montaje: Semana

El deporte ha sido una de las grandes apuestas del alcalde Alejandro Char. En 2025, la alcaldía reveló que se llevaron a cabo más de 340 eventos deportivos nacionales e internacionales que realzaron el nombre de la Arenosa como sede de este tipo de espectáculos.