Las autoridades del municipio de Sabanalarga, como medida preventiva en materia de seguridad, han expedido el Decreto 0041 de 2026, en el que se establece la restricción del parrillero masculino o femenino en horario nocturno en motocicletas, motocarros y cuatrimotos.

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La restricción excluye a ciertos actores como personal de salud, organismos de socorro, fuerza pública, servicios públicos, prensa y vigilancia privada; sin embargo, para que la excepción sea válida, es necesario que estos diligencien un formato en el que conste a qué grupo de las excepciones pertenece.

Restricción de parrilleros en horarios nocturnos en Sabanalarga. Foto: Alcaldía de Sabanalarga

¿Qué día empieza la restricción?

Según lo que se conoce por parte de la Alcaldía municipal, la medida empezó a regir desde el lunes 13 de abril hasta el 31 de mayo de 2026.

¿En qué horario estará la restricción?

La medida empieza a las 10 de la noche y termina a las 4 de la mañana, por lo que se recomienda hacer una planificación de los recorridos con antelación para no incumplir la norma.

¿Por qué se tomó la medida?

La decisión responde a los hechos violentos que la población ha presenciado en lo corrido de 2026. Según se indica, el número de asesinatos con corte al 13 de abril llega a 14, lo que ha generado gran preocupación en las autoridades y en los habitantes del municipio.

Uno de los hechos que más ha causado conmoción es el doble homicidio ocurrido en el corregimiento de Gallego el pasado 13 de abril, en el que una pareja fue asesinada en el mismo lugar donde se encontraban sus hijas.

¿Por qué restringir los parrilleros nocturnos?

Este tipo de medidas han sido adoptadas en distintas partes del territorio colombiano con el fin de contrarrestar escaladas de homicidios o de robos. Sin embargo, dependiendo de la consideración de las autoridades, estas tienen ciertas modificaciones; en ocasiones, solo se restringen los parrilleros de sexo masculino, pero para el caso de Sabanalarga es para los dos sexos.

¿Qué otras disposiciones están en el Decreto 0041 de 2026?

Además de la restricción de parrillero nocturno, desde la Alcaldía se ha dicho que también se establece una regulación en el mismo horario de la “circulación y permanencia de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos sin acompañamiento de un adulto responsable”, precisa la Alcaldía en una publicación.

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Esta decisión se toma en respuesta al deber del alcalde de conservar el orden público en la jurisdicción del municipio, de acuerdo con lo contemplado en la Constitución Política de Colombia.

Se espera que, con este tipo de acciones, los hechos violentos disminuyan en Sabanalarga.