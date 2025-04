Falso testimonio, fraude procesal y extorsión: Los hechos por los que ha sido investigado alias Víctor, testigo contra el expresidente Uribe

“Es verdad o no, señor Vélez, que la fiscalía tercera delegada ante el Tribunal (…) que se adelantaba por concierto para delinquir, lo consideraba a usted un testigo mentiroso y no le dio credibilidad a su dicho” , le preguntó el abogado Granado s.

“Cuéntele a la audiencia si es verdad que el juzgado penal del circuito especializado de Manizales (...) en decisión del 15 de octubre de 2010 dispuso que se le compulsaran copias por el delito de falso testimonio”, le preguntó otra vez el apoderado del exmandatario. “¿Pero no sé cuál, eh (...) es que usted me habla de números pero no sé (...) No, no sé“, aseveró.