“Cueste lo que cueste, no permitiremos la minería en el páramo de Santurbán”, el radical anuncio de Petro en su encuentro con estudiantes de la UIS en Santander

Petro, quien estuvo en el municipio de Málaga, donde se encuentra la universidad, hizo un contundente anuncio y aseguró que no permitirá la explotación minera en el Páramo de Santurbán, al señalar que “cueste lo que cueste, no permitiremos la minería en el Páramo de Santurbán”.

“Las agencias de minería del Gobierno no deben permitir la explotación de oro en el páramo de Santurbán , nos caerá la procuradora encima, y la Fiscalía, porque están al servicio de esos intereses” , afirmó el mandatario ante unas 200 personas en el auditorio de la sede de la UIS.

"No al oro, sí al agua. Cueste lo que cueste no permitiremos la minería en el Páramo de Santurbán": Presidente @petrogustavo en la Universidad Industrial de Santander.

“ Aquí en Santander hemos vivido la gran discusión del páramo de Santurbán, oro o agua. Aquí no hay discusión, es más valiosa el agua. Cuantos territorios de Colombia se han destruido, por eso, por los dólares. Por eso aquí hay que tener un equilibrio. Nosotros no vamos a sacar al campesinado de los páramos, pero tenemos que llegar a un acuerdo. El páramo es que el produce el agua para Colombia, es un fenómeno natural ”, manifestó.

Aprovechó también para hablar sobre otro páramo, el de Almorzadero, e indicó al respecto la necesidad de lograr un pacto con la comunidad “para lograr producción con el medio ambiente, eso no es fácil, eso hay que estudiarlo, por eso hay que tener una universidad en el territorio”.

De nuevo remarcó el tema de la salud y el agua, lo más importante a cuidar: “Si un pueblo no tiene agua, no tiene alimentos, no tiene cómo curarse de una enfermedad, pues muere. Solucionar las condiciones materiales de existencia en un territorio es uno de los ejes fundamentales de la Paz en Colombia. Lo que estamos intentando promocionar es un sistema preventivo de la salud antes que nada”.