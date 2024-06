“A mi mamita, que me perdone”, hincha que robó medalla a jugador del Bucaramanga lloró y pidió perdón públicamente

Sebastian se comunicó en la tarde de ayer conmigo. Me pidió que fuera yo el mediador entre él y la sociedad de Colombia. Estaba muy arrepentido por lo que hizo, atemorizado. Me hace conocer su intención inicial con uno de los directivos de la barra a la que pertenece. Luego de preguntarle a Dios y a mi esposa si el deseo en mi corazón de ayudarlo era genuino y procedente, le contesté que podía contar conmigo. Hoy se reunió conmigo en una iglesia cristiana de la ciudad y luego de escucharlo, aconsejar y orar por él por espacio de una hora, grabamos este video. Al escuchar el trasfondo de su agitada y nada fácil vida pude comprender porque sumido en el alcohol a veces hace cosas como estas. Antes de continuar juzgándolo como sociedad, pensemos en lo que habría hecho Cristo ante su acto delictivo y nada civil. La barra está reunida ahora para darle la sanción que acuerden. Él, pide clemencia por la vida de su familia (a la que, por motivos de seguridad no puedo hacer incapié en esta descripción). Colombia: No podemos juzgar desde la comodidad de las plataformas digitales sin entender la problemática de nuestras calles y barrios. Estamos llenos de “Sebastianes” a los que la dureza de la vida los empuja a los actos delictivos y a los que solo les queda sobrevivir y enfrentar a la ley sin que alguien en un acto piadoso les muestre y les facilite el cambio en sus vidas, su resocialización y la esperanza que se encuentra en el arrepentimiento y el deseo de empezar, por fin, a hacer las cosas bien. Antes de opinar, por favor piensa, ama, entiende… recapacita. ¡Dios los bendiga!