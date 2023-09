Enlace para pedir cita, renovar o sacar el pasaporte en Medellín y Bogotá

En ese contexto, en la actualidad el número de solicitudes para la consecución del Pasaporte, han venido en aumento, por lo que para quienes han de solicitarlo por primera vez se hace necesario conocer el trámite, recordando que el Gobierno Nacional, más precisamente la Cancillería, ha hecho reciente énfasis en que para este trámite no existen intermediarios, y que los ciudadanos pueden diligenciar su solicitud de forma fácil y personal.

La cita

Frente al particular, es importante la recomendación de que dicha aplicación se pueda realizar sobre las 5:00 p.m. en punto, pues, debido a la alta demanda, muchas veces no es posible que las personas logren acceder o clasificar dentro del número de asignaciones previstas para el día siguiente.

En ese mismo sentido, es importante también que los interesados tengan en cuenta que las citas asignadas corresponden únicamente al día siguiente a la fecha de solicitud, por lo que no es posible lograr planear la cita con más de un día de antelación.

En medio de dicha solicitud, también es importante que los usuarios tengan en cuenta la oficina en la que desea realizar el trámite, pues la Cancillería advierte que si existió un error al momento de seleccionar el lugar del trámite, la sede a la que acuda el ciudadano , no está en la obligación de atenderlo, pues la cita estaba especificada para otra.

Sobre el horario establecido para la solicitud del trámite, las citas se habilitan a partir de las 7:00 a.m., en un horario continuo que se extiende hasta las 3:00 p.m.

Es importante tener claro que con el sistema actual, ya no se exige por parte de la Cancillería el presentar fotos previamente tomadas, sino que por el contrario, la fotografía es tomada en el lugar del trámite, y es tomada por los funcionarios de la Cancillería.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

El certificado electoral de las más recientes elecciones significa un descuento en el pago del trámite del pasaporte. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Es el mismo link para Medellín?

En Medellín, el trámite de otorgamiento de pasaportes se efectúa entre lunes y viernes de 7:00 a.m. a 5:00. p.m., y los sábados el horario se habilita a partir de las 8:00 a.m. y hasta el mediodía.