Joven latino destapó la pregunta por la cual le habrían negado la visa para Estados Unidos; quedó ‘sorprendido’

Sin embargo, lo que tienen en común es verificar si el aspirante cumple con los criterios de elegibilidad y no tiene objetivos diferentes a los comunicados; por ejemplo, establecerse como migrante irregular. Desde hace varios meses, el Gobierno de Joe Biden anunció nuevas medidas para frenar el flujo de indocumentados.

¿Por qué negaron la visa a un latino?

Me negaron la visa 😭💔 (Parte 3) #angelramirezv #peru #parati

Una vez llegó el momento de la entrevista le hicieron la tradicional pregunta sobre el motivo del viaje, a lo cual respondió que turismo; sin embargo, cuando le interrogaron por otros países visitados el panorama se le ‘complicó’. Su pasaporte, tramitado no mucho tiempo antes de ese día, estaba vacío.

“Le dije: ‘he ido a Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil‘, pero me responde: ‘¿por qué no tiene nada tu pasaporte?‘ ”, a lo cual pasó a explicar que en varias partes de Suramérica basta con presentar el documento de identidad para ingresar. En ese instante, Ramírez confesó que el funcionario estadounidense había empezado a dudar.

“No ha podido probar su elegibilidad”

Al salir del lugar, el papel que le entregaron lo sorprendió. “Estimado solicitante, lamentamos informarle que usted no ha podido probar su elegibilidad para que se le otorgue una visa; sin embargo, puede volver a tramitarla en el momento en el cual usted desee”.

El peruano admitió que al leer ese dictamen no comprendía la razón, pues llevaba los papeles de respaldo sobre su actividad económica y lugares donde había estado. “En ese momento sentí que me la negaron por cómo estaba vestido”, añadió.

“Para que te den la visa tienes que sustentar ingresos y tu pasaporte con varios movimientos migratorios”, “Ay, amigo... mejor cuando viajes haz sellar tu pasaporte”, “Yo he aplicado a varias visas y lo que ellos quieren es que gastes y no te quedes. Debes tener algo que te ate a Perú como estudios, propiedades, etc.”, “¿Por qué fuiste vestido así? No están yendo a cualquier parte”.