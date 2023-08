A latina le negaron la visa americana y explicó qué la devastó en su entrevista: “llevaba una fe inmensa”

Latina contó por qué negaron su solicitud

En principio, la joven recomendó llegar con anticipación al lugar para evitar cualquier contratiempo y el riesgo de no ser atendido . También confesó estar prácticamente ‘convencida’ de que su solicitud no sería denegada , pues creía cumplir con el perfil de admisión, aunque reveló haber sentido un ambiente ‘tenso’ desde cuando entró a la entrevista.

Este le consultó sobre si recientemente había viajado. “Le dije ‘sí, estuve en Madrid‘. (...) No me dejaba ni responderle porque me preguntaba, interrumpía y hacía otra. Ya por ahí todo iba mal, entonces me miró y dijo ‘en este momento no te la vamos a dar. Visa negada‘”.