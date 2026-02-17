Gente

Conducta Therian podría causar graves afectaciones a la vida, cirujano advirtió que es “lo más incorrecto”

Adoptar posturas animales podría afectar rodillas y muñecas.

Redacción Gente
17 de febrero de 2026, 9:28 p. m.
Un especialista alertó sobre el impacto físico de caminar en cuatro apoyos.
En los últimos meses, el término therian comenzó a circular con fuerza en redes sociales. Se trata de personas que dicen sentirse conectadas, de forma profunda e involuntaria, con algún animal. Algunos casos recientes, como el ocurrido en Culiacán, además de videos virales donde jóvenes imitan comportamientos animales, reavivaron el debate y pusieron el foco en una práctica que ahora también genera inquietud en el ámbito médico.

Aunque para muchos se trata de una forma de expresión personal, especialistas en salud advierten que ciertas conductas asociadas, como desplazarse en cuatro apoyos, podrían traer consecuencias físicas si se realizan de manera frecuente.

Un cuerpo diseñado para estar erguido

El cirujano especializado en articulaciones Alejandro Druetto explicó en el diario La Nación que el cuerpo humano está preparado para caminar en posición vertical. Según detalló, adoptar posturas propias de los animales implica forzar estructuras que no están adaptadas para ese tipo de movimiento.

“El hecho de estar de pie hasta se modificó la temperatura corporal”, dice Druetto.

De acuerdo con el especialista, al inclinar el tronco hacia adelante y levantar la cabeza para mirar al frente, el cuello debe hacer un esfuerzo extra. Con el tiempo, esa tensión sostenida puede afectar la zona cervical y generar molestias persistentes. Algo similar ocurre con la parte media y baja de la espalda, que pierde su alineación natural cuando se encorva de forma repetida.

Inclinar el tronco y elevar la cabeza genera tensión extra en el cuello.
Forzar al cuerpo a moverse como un animal puede alterar su estructura natural. Foto: Getty Images

El especialista también señaló que apoyar el peso sobre las rodillas representa una sobrecarga directa en la rótula, un hueso pequeño que no está preparado para sostener el cuerpo durante largos periodos. A esto se suma la presión sobre muñecas, manos e incluso codos.

“Se apoyan hasta en los codos, o sea lugares completamente inadaptados para poder deambular y para poder caminar, o sea lo más incorrecto que existe en el planeta”, comenta el especialista.

Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Inflamación, desgaste y dolor a largo plazo

De acuerdo con Druetto, estos movimientos pueden provocar pequeñas lesiones repetidas, casi imperceptibles al inicio, pero que con el tiempo generan inflamación.

Tras una afirmación irónica de con todo esto los therian terminan “descaderados”, Druetto afirmó que: “Descaderados, pero además terminan con lesiones articulares como la artritis, la artrosis, las micro lesiones que le genera ese apoyo, ese microtrauma sobre la articulación, le va generando inflamaciones en la articulación, por lo tanto empieza a generar artrosis”.

Más allá del debate cultural o identitario, los médicos recomiendan prudencia cuando se trata de prácticas que implican exigencias físicas inusuales.

La preocupación no apunta a la autopercepción, sino a las posibles consecuencias corporales que podrían aparecer si estas posturas se sostienen de manera habitual y sin supervisión.

