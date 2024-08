Las escalofriantes historias de quienes se sometieron a cirugías a domicilio en sus casas en Medellín; sus cuerpos están destrozados por derivados de petróleo y aceites de cocina

El defensor de las víctimas, Juan Sebastián Medina, alega ante tribunales que estos sujetos acabaron con sus vidas: “Ellos las destrozaron y no hay cómo reparar esa situación”. En medio de las investigaciones, él descubrió que los procedimientos fueron realizados por individuos que nunca se graduaron como especialistas y duda que hubieran ido a clases.

Estas mujeres confiaron en la buena reputación que tienen los doctores antioqueños en el mundo, quienes han aprovechado el auge del turismo en el Valle de Aburrá para poner a disposición sus capacidades a bajo costo, si se compara con las exorbitantes cifras que se manejan en el exterior en materia de servicios en salud. La alta demanda de usuarios está siendo captada por los ilegales. Así lo denuncia la secretaria de Salud del departamento, Marta Ramírez: “No están dejando a los pacientes en manos de los especialistas adecuados. Médicos generales haciendo cirugías estéticas invasivas, odontólogos aplicando biopolímeros, ellos no están capacitados”.

En los últimos 20 meses, se ha reportado la muerte de ocho pacientes en medio de estos procedimientos. Y esta semana se confirmó que 44 personas padecen una infección de piel y tejidos blandos por tratamientos realizados en un garaje de Medellín: hoy no aparecen los responsables y, en el mismo sitio, hay denuncias por millonarias estafas.

“Servicio personalizado”

Uno de los hallazgos más preocupantes es que hay grupos de salubristas que están interviniendo a los usuarios a domicilio. Es decir, están instalando zonas quirúrgicas en apartamentos, aplicando anestesia local y abriendo los cuerpos para modificarlos sin ningún tipo de cuidado. Una barbaridad que, por lo general, no cuesta más de 10 millones de pesos. “Hemos conocido de la realización de liposucciones, la inyección de grasa en la región glútea, intervenciones en la nariz y en los párpados por parte de personas que no tienen nada que ver con el sector de la salud”, alerta Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia e integrante de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

“A esto no se les puede llamar procedimientos estéticos. Esto es una agresión aberrante al cuerpo humano y debería estar prohibida y castigada por la ley. Ellos camuflan ácido hialurónico”, informó el especialista. Y da un ejemplo: si el aumento de glúteos se hace con la sustancia que indica la ley, no baja de 600 millones de pesos, pero ellos cobran 8 millones.

Silvana Vásquez es una de las sobrevivientes. Aunque ella pagó 4 millones de pesos por la aplicación de unos centímetros de biopolímeros, se ha gastado más de 35 millones de pesos en la recuperación. A su juicio, los estándares de belleza que hay en la opinión pública, y en los que ella quiso encajar, la llevaron a tomar la peor decisión de su vida. “Esto es un calvario. Tener estas sustancias en el cuerpo es muy doloroso, es un veneno que se esparce con rapidez, es una decadencia en la salud y los responsables no van a asumir nada de lo que te pasa. Yo cometí un error grave y la gente sigue cayendo”, dijo la mujer, quien se arrepiente de lo que pasó y quisiera devolver el tiempo para reparar lo que hizo.

En uno de esos lugares le intervinieron los glúteos a Marta Orozco, cuyo nombre fue modificado por seguridad. Una sustancia química le contaminó el cuerpo, se ha practicado tres cirugías para erradicarla, pero ha sido imposible: “Yo me toco y me siento las bolitas. Eso me cambió la vida. Mi pesadilla es el dolor, la fiebre y el malestar”.