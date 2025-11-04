Suscribirse

Nación

Conductores, tengan en cuenta: restricción del pico y placa en Medellín para este miércoles, 5 de noviembre

Conozca cómo rotará la medida en la capital de Antioquia para esta nueva jornada de miércoles.

Redacción Nación
4 de noviembre de 2025, 1:18 p. m.
El pico y placa cubre a Medellín y los demás municipios que integran el Valle de Aburrá
Vigilancia del pico y placa en Medellín | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El sistema de pico y placa sigue siendo una de las medidas más utilizadas en las grandes ciudades, y Medellín no es la excepción. Esta regulación tiene como objetivo principal optimizar la movilidad urbana y disminuir los niveles de congestión que se presentan con frecuencia en los tramos viales de mayor tránsito vehicular.

Gracias a esta disposición, los conductores pueden reducir el tiempo que permanecen en los atascos, lo que también contribuye a disminuir la contaminación atmosférica y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital antioqueña.

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Suministrada a SEMANA.
El sistema se organiza con base en los números de las placas: en el caso de los automóviles se toma el último dígito, mientras que para las motocicletas se considera el primero.

De acuerdo con la programación establecida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, la medida aplicará este miércoles, 5 de noviembre, de la siguiente manera:

  • Vehículos particulares: restricción para placas terminadas en 1 y 8.
  • Motocicletas: no podrán circular aquellas cuyo primer número sea 1 y 8.
  • Taxis: deberán detener su circulación los que tengan matrícula finalizada en 3.
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. | Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

El horario para los vehículos particulares será de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que para los taxis la restricción se extenderá de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Entre las vías exentas de pico y placa durante el segundo semestre del año se destacan el Sistema Vial del Río (que incluye la autopista Sur y la avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos del municipio.

También es importante resaltar que ciertos vehículos están exentos de la medida, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. En esta categoría se incluyen los eléctricos, híbridos y aquellos que funcionan con gas natural, siempre y cuando cuenten con una matrícula vigente.

Por último, la autoridad recuerda que quienes no acaten la norma se enfrentarán a una multa de $ 711.750 durante el año 2025, además de la posible inmovilización del vehículo infractor.



