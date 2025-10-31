Suscribirse

Medellín

Esta es Coco Chanel, la droga por la que mataron a B King en México: SEMANA ya había alertado sobre su venta en Medellín

El compuesto químico despertó las alertas en el país norteamericano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 10:33 p. m.
B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México.
B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn / Foto 3: API

La Fiscalía del Estado de México informó en las últimas horas un certero golpe contra la banda que, presuntamente, está alrededor de la brutal muerte de B King y Regio Clown, ocurrida a finales de septiembre.

Según informó esa entidad, entre los detenidos está una persona identificada como alias el Comandante, señalado por las autoridades como el autor intelectual del crimen que conmocionó tanto a Colombia como a México.

Las informaciones que tienen las autoridades mexicanas dan cuenta de que el Comandante era la persona con la que los artistas se iban a encontrar para almorzar antes de ser secuestrados y después asesinados.

La redada de la Fiscalía mexicana confirmó que el crimen del reguetonero y su amigo tuvo que ver con la venta de drogas.

“Los actos de investigación realizados hasta este momento vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como 2C-B (tusi) y Coco Chanel”, señaló la Fiscalía mexicana.

Sin embargo, es la mención de esta última droga, Coco Chanel, la que prendió las alarmas.

En un informe del 7 de junio, SEMANA había alertado sobre la aparición de esta sustancia en círculos exclusivos de Medellín.

Contexto: Esta es la nueva y peligrosa droga que circula en Medellín: se llama ‘Coco Chanel’ y la están suministrando con bebidas energéticas

Se trata de un polvo de apariencia arenosa, color marfil, que se distribuye en bolsitas plásticas transparentes o tubos de ensayo y podría confundirse fácilmente con otras drogas, como el MD (éxtasis).

“Es algo que hasta ahorita está empezando a moverse en Medellín. Solo lo está consumiendo gente dispuesta a pagar buen dinero, entre 100 y 120 dólares por una bolsita de 2 gramos”, le dijo entonces a SEMANA una fuente que prefirió mantenerse bajo el anonimato.

Sobre la droga, se sabía entonces que era tan novedosa que en la Dirección Antinarcóticos de la Policía no tenía registro de su existencia. Sin embargo, su consumo resulta más peligroso que el del tusi, la cocaína, la heroína y el fentanilo.

Ahora se sabe que B-King y su amigo Regio Clown fueron asesinados presuntamente por intentar entrar en el negocio de los narcóticos en Ciudad de México con esta sustancia.

Delincuentes aprehendidos por las autoridades mexicanas.
Delincuentes aprehendidos por las autoridades mexicanas. | Foto: Fiscalía de México

En el operativo para desentrañar qué pasó en el asesinato de los dos colombianos, la Fiscalía mexicana informó de la captura de 16 personas, entre ellos alias Pantera, alias Apá, alias el Comandante y alias Mariano, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La NBA revoluciona el arbitraje: jueces usarán auriculares desde este sábado

2. “No dejaré que los estadounidenses pasen hambre”: Donald Trump desafía al Congreso

3. Famoso vidente destapó importante noticia para un país latinoamericano: “Hay esperanza”

4. Régimen de Maduro advierte a Colombia y a otros países de la región de “consecuencias trágicas” si EE. UU. ataca Venezuela

5. Inundaciones en Nueva York dejan dos muertos: impactantes videos muestran el desastre en el metro y las calles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

drogasB King Byron Sánchez SalazarB King y Dj Regio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.