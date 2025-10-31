Esta es Coco Chanel, la droga por la que mataron a B King en México: SEMANA ya había alertado sobre su venta en Medellín

La Fiscalía del Estado de México informó en las últimas horas un certero golpe contra la banda que, presuntamente, está alrededor de la brutal muerte de B King y Regio Clown, ocurrida a finales de septiembre.

Según informó esa entidad, entre los detenidos está una persona identificada como alias el Comandante, señalado por las autoridades como el autor intelectual del crimen que conmocionó tanto a Colombia como a México.

Las informaciones que tienen las autoridades mexicanas dan cuenta de que el Comandante era la persona con la que los artistas se iban a encontrar para almorzar antes de ser secuestrados y después asesinados.

La redada de la Fiscalía mexicana confirmó que el crimen del reguetonero y su amigo tuvo que ver con la venta de drogas.

“Los actos de investigación realizados hasta este momento vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como 2C-B (tusi) y Coco Chanel”, señaló la Fiscalía mexicana.

Sin embargo, es la mención de esta última droga, Coco Chanel, la que prendió las alarmas.

En un informe del 7 de junio, SEMANA había alertado sobre la aparición de esta sustancia en círculos exclusivos de Medellín.

Se trata de un polvo de apariencia arenosa, color marfil, que se distribuye en bolsitas plásticas transparentes o tubos de ensayo y podría confundirse fácilmente con otras drogas, como el MD (éxtasis).

“Es algo que hasta ahorita está empezando a moverse en Medellín. Solo lo está consumiendo gente dispuesta a pagar buen dinero, entre 100 y 120 dólares por una bolsita de 2 gramos”, le dijo entonces a SEMANA una fuente que prefirió mantenerse bajo el anonimato.

Sobre la droga, se sabía entonces que era tan novedosa que en la Dirección Antinarcóticos de la Policía no tenía registro de su existencia. Sin embargo, su consumo resulta más peligroso que el del tusi, la cocaína, la heroína y el fentanilo.

Ahora se sabe que B-King y su amigo Regio Clown fueron asesinados presuntamente por intentar entrar en el negocio de los narcóticos en Ciudad de México con esta sustancia.

Delincuentes aprehendidos por las autoridades mexicanas. | Foto: Fiscalía de México