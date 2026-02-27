En la más reciente noche de eliminación de La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido Nicolás Arrieta recibió el mayor porcentaje de votación por parte de los televidentes, por lo que se vio en la obligación de abandonar el reality para siempre y regresar a su vida cotidiana después de un total de seis semanas.

Tras su salida, habló con Los Impresentables de Los 40 sobre la abstinencia a las sustancias psicoactivas y cómo haber hecho parte del programa del canal RCN fue una puerta para visualizar una vida distinta.

Nicolás Arrieta en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'.

“Cuando me llevaron para el hotel, yo estaba hace 3.15, o sea, yo estaba vuelta a nada. No consumo desde el 10 de enero, más o menos; es que yo no llevo la cuenta de eso, porque tienes que vivir un día a la vez. O sea, yo estoy limpio, llevo 24 horas, hoy. Pero si me dices una fecha, como desde la entrada de la casa hasta ahorita, para mí es un logro salir y no he consumido”, dijo frente a los micrófonos.

Por otro lado, reveló si llegó a sentir síntomas de abstinencia por este tipo de sustancias a lo largo de las semanas que compartió con el resto de los participantes que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’.

“Nada, la verdad, eso me sorprendió, la abstinencia, y lo hablé en ese momento con la psicóloga, porque me sorprende que no tenga abstinencia, pero claro, son los estímulos que hacen que no te dé abstinencia, porque es que estás haciendo tanta vaina ya, jodiendo con unos, haciendo una prueba y te distraes completamente del mundo”.

El creador de contenido, que suele ser muy analítico en cada uno de los videos que comparte, reveló que estuvo investigando un estudio realizado en Estados Unidos, en el que se utilizan roedores para analizar conductas relacionadas con el consumo de drogas y la adicción a estas.

“Cuando se prohíben las drogas con Nixon, se pone una rata en el laboratorio sola, y hay dos cositas de agua, hay dos bebederos, entonces uno tiene cocaína y el otro tiene agua normal”.

Según mencionó Nicolás, el experimento del Rat Park mostró que el consumo de drogas también está relacionado con el entorno. En pruebas anteriores, una rata aislada en una jaula tendía a consumir agua con cocaína porque no tenía estímulos ni compañía. No obstante, cuando se repitió el experimento en un espacio amplio, con otras ratas, juegos y posibilidades de socializar y aparearse, el consumo disminuyó notablemente, ya que los animales tenían otras fuentes de bienestar.

Para finalizar, Nicolás reflexionó sobre el consumo de drogas e hizo una invitación importante a las personas que se conectaron con la transmisión.

“A la gente que conoce a alguien que tenga problemas de adicciones, no se cierren, no juzguen (...) Díganle: ‘Vamos a hacer otra cosa, a distraernos, vamos al parque, vamos a ir a distintos planes, vamos a un stand-up comedy, vamos a otras cosas que nos distraigan de esa vaina’, y buscar ayuda profesional 100%”.