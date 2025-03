Niños indígenas y afro se están suicidando en el Chocó para evitar ser reclutados. Estas son las dolorosas historias

Las comunidades indígenas del Chocó padecen una tormenta de violencia que no cesa desde 2020. Además de los confinamientos, homicidios, explosiones y amenazas, el ELN y el Clan del Golfo están detrás de una epidemia de suicidios que afecta a los menores de edad, que viven angustiados por las presiones para pertenecer a sus filas.

“Algunos muchachos se ahorcan porque ellos ven que no tiene sentido seguir”, dijo uno de los líderes, que pidió omitir su identidad, pues corre el riesgo de ser declarado objetivo militar, como ha ocurrido con sus compañeros, que intentan defenderse de los ilegales.

Esta versión fue confirmada por uno de los líderes indígenas más destacados del departamento, cuyo nombre se omitió por petición propia: “Ellos andan con el cuento de ofrecer trabajo donde hay cultivos (de hoja de coca); entonces, hay raspachines y para servir de mula, cargar. Hace varios años vienen fomentando el cultivo y montando cocinas. Las comunidades han intentado controlar que los jóvenes no se involucren en la parte del narcotráfico, como en las filas”.

Las mujeres indígenas también son buscadas insistentemente por los sujetos armados para que carguen un fusil o para violarlas bajo el cielo abierto. “Reclutan a las mujeres y abusan de ellas. Si logran salir de allá, toca esconderlas, no pueden estar en la comunidad porque, si las encuentran, las matan”, agregó uno de los voceros de una organización de Quibdó. Las denuncias se quedan en el monte, y la guardia indígena, de la mano de los gobernadores, trata de hacer justicia.

Una guerra sin fin

Las dos organizaciones delincuenciales se disputan el control de las rutas del narcotráfico, los centros de producción de cocaína y la extracción ilícita de yacimientos mineros. De acuerdo con información de unidades de inteligencia, son cientos de millones de pesos los que están en juego. La población civil está en la mitad de sus intereses y, pese al escalamiento de los combates desde hace cuatro años, las Fuerzas Militares no han podido controlar la situación.

“Decretan que nadie puede moverse. Entran en confinamiento. La gente no puede ir a trabajar ni a sembrar. El ELN siembra la mina antipersonal en los cultivos; eso hace que haya accidentes de mujeres, mayores y jóvenes que caen en esa mina. Eso hace que haya confinamiento. Viene el problema de la hambruna. Se suicidan porque se sienten muy presos, no hay libertad, aguantan hambre porque no pueden salir a buscar comida”, agregó el líder indígena. La única estrategia que han tenido a la mano las comunidades del Chocó es la espiritualidad, con el apoyo de sus sabios.