Hocol, filial de Ecopetrol encargada de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, es presidida por Luis Eduardo Parra desde julio de 2025. Se trata de un ingeniero forestal, exmilitante del M-19, que ha permanecido vinculado a las filas de la Colombia Humana.

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Aunque el sector de hidrocarburos ha estado en el ojo del huracán, la tensión también se siente puertas adentro de Hocol.

El pasado 16 de febrero, por primera vez en más de 60 años de historia, los trabajadores de la filial de Ecopetrol crearon una asociación sindical y comenzaron a advertir sobre el deterioro del clima laboral, la pérdida de autonomía técnica y decisiones que, en su concepto, podrían afectar el futuro productivo de la empresa.

“Percibimos con preocupación un deterioro progresivo del clima laboral en la compañía”, expresaron en uno de los comunicados.

Yamile Ordóñez, alta funcionaria de la compañía, incluso denunció afectaciones a su salud. Foto: Linkedin-Luz Yamile Ordóñez

SEMANA conoció que, en el mes de mayo, llegó al Grupo Ecopetrol una denuncia por maltrato laboral contra el presidente de Hocol, radicada por Yamile Ordóñez, ingeniera de petróleos sénior, que lidera el área de Geomecánica en la compañía, con más de 17 años de experiencia en el sector.

Ordóñez pidió que dentro de la empresa “investiguen y atiendan varias situaciones que considero incompatibles con un ambiente laboral respetuoso, digno, seguro y libre de hostigamientos”.

Y aseguró que se trata de “episodios reiterados ocurridos durante los últimos meses, en los cuales he recibido cuestionamientos sobre mi gestión profesional en espacios públicos, delante de terceros y en un tono que he percibido como recriminatorio, descalificador y humillante”.

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De acuerdo con la denunciante, los hostigamientos ocurrieron en tres oportunidades. El primero, en el parqueadero de las instalaciones de Hocol, donde, frente a otras personas, habría recibido cuestionamientos.

“En un tono de voz elevado y delante de terceros, se me manifestó que no estaba pendiente de la geotermia y que debía trabajar en ello porque no se habían adquirido bloques en dicha ronda”, escribió.

Documento en poder de SEMANA. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API.

Cuando le expresó que lo que le reclamaba no estaba en sus funciones, Parra le habría dicho: “Vaya, trabaje eso y me cuenta”.

“Por la forma, el tono y el contexto en que se realizó el cuestionamiento, me sentí expuesta, descalificada y humillada profesionalmente. Durante el resto de la jornada laboral me resultó difícil concentrarme debido al impacto emocional que me produjo lo ocurrido”, indicó.

Luego, en un ascensor, en presencia de terceros, también recibió “comentarios en tono recriminatorio relacionados con que mi labor consistía en asistir a reuniones sin resultados visibles y se me cuestionó por cuándo se iba a perforar el pozo geotérmico”.

Además, aseveró que en otra oportunidad fue cuestionada “respecto de la gestión de un viaje a Chile asociado a una agenda presidencial”. Manifestó que hubo “descalificación profesional y atribución pública de responsabilidades que no corresponden a mí”.

Sostuvo que por los hechos presentó una “afectación emocional importante, acompañada de síntomas físicos que requirieron atención médica”. Pidió que se preserven sus condiciones laborales.

El presidente de Hocol, Luis Eduardo Parra, aseveró que los hechos sí ocurrieron, pero que nunca pretendió agredirla. Foto: Linkedin-Luis Eduardo Parra Rodríguez

SEMANA consultó a Luis Eduardo Parra, quien confirmó los hechos, pero dijo que son “parcialmente ajustados a la verdad” y que la denuncia está en manos del Comité de Conciliación de Hocol: “No fue el lugar apropiado, pero no fue en tono altanero”.

“No fue un reclamo. Estaba en una conversación con ella. De pronto sucedió de manera inoportuna. Iba con las personas que siempre me acompañan, mi conductor y la persona de seguridad. Eso es lo desafortunado y así lo manifesté en el comité”, dijo.

Y aseguró que es la primera queja que se presenta en su contra en lo que va de su trabajo en Hocol: “Soy una persona afable, nunca he tenido una queja. Es un hecho desafortunado”.

Lo cierto es que hay preocupación entre los trabajadores. El sindicato sigue manifestando que se debe promover “la buena gobernanza y el resp