Testigo clave contra Ricardo Roa desmiente comunicado de Hocol y denuncia “presunta interferencia en investigaciones en curso”

SEMANA conoció un comunicado emitido por Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, en el que desmiente el último comunicado de la filial de Ecopetrol, que desestima las amenazas contra un testigo clave del proceso sobre Ricardo Roa en la Fiscalía General de la Nación.

En el documento del pasado 18 de marzo, Hocol aseguró que las amenazas que denunció la fiscal Luz Adriana Camargo “no son recientes y datan de hace dos años, por tanto, no son sobrevinientes ni nuevos”.

En el comunicado aseguraron que se trata de denuncias desestimadas anteriormente por las autoridades e informaron que Hocol interpuso denuncias penales contra Rojas por los daños reputacionales.

En una respuesta emitida este viernes, 20 de marzo, Rojas desmiente a Hocol en cada uno de los casos a los que se refieren.

De acuerdo con el expresidente de la filial de Ecopetrol, el documento “no solo contiene afirmaciones falsas, sino que constituye un intento deliberado de desinformar a la opinión pública y de deslegitimar hechos graves que han sido oportunamente denunciados ante las autoridades competentes”.

“Todas mis afirmaciones se encuentran debidamente soportadas y hacen parte de investigaciones en curso. En contraste, dicho comunicado carece de fundamento fáctico y jurídico, contiene afirmaciones falsas y constituye una grave afectación a mi buen nombre, honra y reputación”, sostuvo Rojas.

En el comunicado resalta un dato clave que apunta a una posible intención de “generar confusión” con lo dicho por la filial: Hocol se refiere a denuncias que ocurren desde hace dos años, pese a que Rojas ingresó el 29 de mayo de 2024.

Además, manifestó que no es cierto que haya sido amenazado desde antes de haberse vinculado a Hocol, dado que la primera amenaza que recibió fue a través de una llamada que ocurrió el 18 de agosto de 2024.

“Pretender alterar la línea temporal de los hechos no es un error: es una estrategia evidente de distorsión de la realidad", indicó.

También dijo que es “completamente falso” que el Gaula haya concluido que la llamada provenía de una cárcel y que su fin haya sido la extorsión, como afirma Hocol.

“Esa hipótesis fue mencionada de manera preliminar por el coordinador de seguridad de la compañía, sin que constituya una conclusión oficial. A la fecha, la investigación sigue en curso y la Fiscalía no ha tomado mi declaración formal", manifestó.

Sobre la interceptación de un vehículo asignado a su esquema, indicó que “el cuadrante nunca llegó y es falso que la Policía haya calificado el hecho como intento de hurto”.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En cuanto a la solicitud que se hizo ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), aseguró que no fue negada por falta de mérito, sino porque Hocol nunca remitió la información requerida.

“La extensión del esquema de seguridad posterior a mi salida no fue una iniciativa de la empresa, sino una exigencia de mi parte para aceptar presentar mi renuncia, la cual fui obligado a presentar en un contexto de presiones, intimidaciones y acoso que también se encuentran debidamente documentados”, explicó, igualmente negando que anda armado, tal como lo afirmó Hocol en el comunicado del 18 de marzo.

Igualmente, aseguró que, durante 30 años de vida profesional, ha actuado con “integridad, ética, transparencia y honestidad, valores reconocidos por quienes han trabajado conmigo. En Hocol promoví permanentemente estos principios". Por ello, calificó de “doloroso” el comunicado de la filial con “afirmaciones falsas”.

Finalmente, pidió la renuncia de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol y de Luis Eduardo Parra a la presidencia de Hocol, sospechando una posible injerencia en los procesos penales en curso.

“El señor Ricardo Roa, en su calidad de presidente del grupo Ecopetrol y superior jerárquico del presidente de Hocol, Luis Eduardo Parra, presuntamente habría podido tener algún grado de participación o conocimiento en la emisión de este comunicado, situación que, de llegar a confirmarse, podría eventualmente interpretarse como una posible injerencia en procesos penales en curso", se lee en el comunicado.

La polémica alrededor de Ricardo Roa continúa y el testigo clave en el caso, por el comunicado, emprenderá acciones penales, administrativas y laborales por los hechos que expone.