Fatal choque en la vía al Llano: dos camiones colisionaron y dejaron un muerto

Un nuevo accidente volvió a prender las alarmas en la vía Bogotá-Villavicencio, en uno de los corredores más peligrosos del país. En la noche del 1 de mayo, sobre las 11:30 p. m., un fuerte choque entre dos vehículos de carga dejó una persona muerta en el sector de Chipaque, Cundinamarca.

Misterio en Bogotá: hallan muerto a conductor de plataforma tras desaparecer en el centro

El siniestro se registró en el kilómetro 16 de esta importante carretera, donde, por causas que aún son materia de investigación, dos camiones colisionaron de manera violenta. El impacto fue de tal magnitud que uno de los conductores perdió la vida en el lugar de los hechos.

Tras el accidente, las autoridades y organismos de emergencia llegaron al sitio para atender la situación, mientras que se implementó paso alterno debido a que los vehículos involucrados quedaron atravesados en la vía, generando afectaciones en la movilidad durante varias horas.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades. Se espera que en las próximas horas se adelanten los procesos de identificación y notificación a familiares, mientras avanzan las labores forenses correspondientes.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la gravedad del choque: las cabinas de los vehículos quedaron completamente destruidas y varios conductores que transitaban por el sector se detuvieron para auxiliar a los afectados, en medio de una escena caótica en plena noche.

Este nuevo hecho se suma a la preocupante accidentalidad que se registra en la vía al Llano, una carretera clave que conecta a Bogotá con el oriente del país y que, por su geografía montañosa y alto flujo de carga pesada, presenta constantes riesgos.

Exportación de hipopótamos: empresario mexicano se despacha contra el Gobierno Petro y denuncia ‘portazo’ al traslado de 80 ejemplares

De hecho, reportes de movilidad han advertido que los accidentes en este corredor suelen estar asociados a exceso de velocidad, fallas mecánicas y maniobras peligrosas en tramos de alta complejidad.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas exactas del choque, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de pendiente.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar controles y condiciones de seguridad en una de las vías más transitadas y también más accidentadas del país.