Finanzas
¿Es pensionado y tiene deudas pendientes? Podrían cobrarle dinero de años anteriores
Una decisión del Consejo de Estado aclaró las condiciones bajo las cuales Colpensiones puede reclamar cotizaciones que quedaron sin pagar hace varios años.
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26 de noviembre de 2026 a las 6:24 a. m.
Podrían solicitarle pagos pendientes. Foto: Stock.adobe.com / El País
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