Exagente de Messi dijo el motivo por el que a James Rodríguez no le fue mejor en el fútbol: hizo comparación

James Rodríguez es uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia, eso no está en discusión, lo que se debate es en qué número está en comparación con otras estrellas.

Partido de despedida de James Rodríguez en la Selección Colombia: fecha, horario y rival

Para muchos, el 10 es el número 1 en toda la historia, mientras que para otros está en el top 3 o hasta top 5. Lo cierto es que el volante marcó una época y siempre quedará en los primeros lugares.

Pese a que ya es uno de los más grandes en el país, también se discute si tenía gasolina para dar mucho más y brillar durante más años en el fútbol, pues las condiciones las tenía de sobra.

Por lo menos eso es lo que piensa Joseph Minguela, exagente de futbolistas y quien tuvo un papel muy importante en la llegada de Lionel Messi al Barcelona.

James Rodríguez con la camiseta de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

En diálogo con Caracol Radio, el exrepresentante recordó el momento en el que explotó el volante colombiano y todo mundo hablaba de él en el Mundial de 2014.

“Bueno, James Rodríguez, yo estaba en Brasil cuando hizo un gol impresionante y rápidamente se movieron los hilos para ficharlo y todo esto”, mencionó.

Desde su punto de vista, el zurdo tenía en ese momento todas las capacidades, condiciones y talento para convertirse en uno de los futbolistas más importantes en todo el mundo.

Daniel Arcila y su inesperada revelación sobre el papá de James Rodríguez: “Me escogió”

Por lo mismo, fue que el Real Madrid lo buscó de inmediato y se lo llevó. Sin embargo, para Minguela le hizo falta una cosa fundamental: continuidad.

“Tiene unas condiciones excelentes, o tenía unas condiciones excelentes, pero le faltó la continuidad para poder llegar a cuajar como un gran jugador mundial”, manifestó.

Asimismo, el español dejó claro que en el mundo de este deporte no basta con tener algunos momentos brillantes, sino que esto hay que mantenerlo con el tiempo para poder tener un nivel excepcional durante muchos años.

“En fútbol una cosa es poder hacer una jugada excepcional y la otra es hacer muchas diferentes durante mucho tiempo”, complementó.

En ese sentido, habló de Lionel Messi, quien acabó de poner final a su historia con la Selección Argentina, y señaló que esa es una de las principales diferencias que el rosarino ha tenido con otros futbolistas de gran talento.

“Esta es la gran ventaja que tiene Leo sobre la mayoría de los otros, que Leo lleva veintipico de años en primer nivel mundial”, añadió el exagente de jugadores.