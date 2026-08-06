En el marco de la investigación que adelanta la fiscalía en contra de la estructura de lavado de activos y contrabando, que aparentemente lideraron las empresas a cargo de los establecimientos comerciales de ropa interior femenina, conocida como Lili Pink, la Fiscalía identificó más sociedades comprometidas.

Empresa que fabricaba “preservativos masculinos” apareció salpicada en las nuevas imputaciones del caso Lili Pink

De acuerdo con la Fiscalía, la sociedad Elephant Import & Export S.A.S. hizo parte de la red de contrabando y lavado de activos a través de las importaciones de los productos que luego eran comercializados por Lili Pink en sus tiendas de todo el país.

“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, amplió las medidas cautelares dentro de la investigación patrimonial que adelanta contra FAST MODA S.A.S., sociedad que opera las tiendas LILI PINK y JOY, al incorporar a ELEPHANT IMPORT & EXPORT S.A.S. (EIE), empresa que, según la investigación, era uno de sus principales proveedores”, dijo la Fiscalía.

Este es el organigrama de esquema de cotrabando de Lili Pink. Foto: Rama Judicial

Elephant, de acuerdo con la investigación, era la encargada de surtir de mercancía a través de importaciones que en las tiendas las hacían pasar como productos fabricados en Colombia, cuando realmente eran de origen chino.

Adicionalmente, la Fiscalía logró establecer que esta sociedad no tendría capacidad financiera para soportar las actividades comerciales que desarrollaba y sustentaba el nivel de importaciones con un millonario préstamo por otra sociedad, que tampoco tenía el soporte financiero.

Lili Pink al desnudo: habla el encargado de capotear el negocio de la cadena de moda que pasó a manos de la SAE

“Los elementos materiales probatorios indican que ELEPHANT habría sido utilizada para soportar la importación y el abastecimiento de mercancía, pese a no contar con capacidad económica real. La investigación también estableció que su aparente fortaleza financiera se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra sociedad que tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud”, advirtió el ente acusador.

La estructura criminal, de acuerdo con los elementos y evidencias recaudados por la fiscalía, incluyó una supuesta deuda por 126.000 millones de pesos que la Sociedad matriz, foco de la investigación de la fiscalía, tenía con ELEPHANT como parte de los falsos acuerdos comerciales.

Nuevo operativo en medio de la investigación por el caso Lili Pink. Foto: Fiscalía General

“Asimismo, se evidenció que FAST MODA S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de ELEPHANT, situación que haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada”, insistió la Fiscalía.

En el Marco de las diligencias y los operativos que se venían adelantando desde hace varios meses en contra de esta red de contrabando y lavado de activos y que vincula a la sociedad ELEPHANT a la investigación, las autoridades identificaron mercancía de origen China, que pretendían ingresar a Colombia antes de Panamá.

Caso Lili Pink: Fiscalía revela que un conductor era el “socio mayoritario” de una de las empresas vinculadas a la compañía

“Además, se verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La investigación también estableció que parte de la mercancía ya contaba con etiquetas elaboradas para el mercado colombiano, pese a que correspondía a productos de origen chino”, advirtió la Fiscalía.

Para la el ente investigador los operativos y la ampliación de las medidas cautelares en contra de las sociedades vinculadas a este escándalo, resultan importantes en el propósito de evitar que se continúe con las actividades ilegales, que son objeto de investigación.