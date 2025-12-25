Nación

Policía Nacional reveló el número de llamadas que recibió a la línea 123 durante la noche de Navidad en Colombia

La institución policial también entregó un balance de personas quemadas con pólvora y cómo estuvo la movilidad en las diferentes regiones.

Gabriel Salazar López

25 de diciembre de 2025, 5:46 p. m.
Policías atendiendo casos.
Policías atendiendo casos. Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la Policía Nacional dieron a conocer el balance de cuantas llamadas recibieron por parte de la ciudadanía en toda Colombia durante la celebración de la Navidad. Aseguraron que todos los uniformados estaban desplegados en las diferentes regiones del país con el fin de evitar hechos que lamentar.

“Durante la celebración de Navidad, la Policía Nacional atendió 30.326 llamadas a la línea 123, principalmente relacionadas con uso indebido de pólvora (690), perturbación de la tranquilidad (2.202) además de otros comportamientos contrarios a la convivencia“, precisaron.

“Con esta intervenciones, buscamos prevenir la comisión de delitos, reforzar la confianza de la ciudadanía y mantener el orden en estas zonas de mayor concentración de ciudadanos. La presencia activa de los uniformados permite una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad, además de fomentar el acercamiento con la comunidad y los comerciantes”, expresó el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo.
Controles de la Policía Nacional. Foto: Policía Nacional
Navidad se nubló por la pólvora: 134 quemados se registraron este 24 de diciembre; 39 fueron niñosv

Al mismo tiempo, indicaron que impusieron más de 398 comparendos por riñas, además de sanciones por conductas contrarias a la actividad económica (23), ruidos molestos (4) y afectación a la tranquilidad (10).

En las diferentes carreteras de Colombia hubo un dispositivo de seguridad con el fin de evitar siniestros viales de gravedad. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte dieron a conocer que en medio de la Navidad se movilizaron 911.304 vehículos por las vías nacionales.

De igual manera, se registraron 25 accidentes, con 30 personas lesionadas y 4 fallecidas, lo que representa una reducción del -20% en muertes por siniestros viales frente a la misma fecha del año 2024.

“En materia de control, se impusieron 45 comparendos, principalmente por embriaguez (13), exceso de velocidad (13) y sobrecupo (19). En el acumulado de diciembre, se mantiene una tendencia de reducción en víctimas mortales por siniestralidad vial (-08% - 43 casos menos), gracias a los controles permanentes y campañas de prevención”, dieron a conocer.

Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.
Aumentan los homicidios durante Navidad en todo el país: esto explicaron desde la Policía Nacional

Frente a las personas quemadas por la manipulación de pólvora se registraron 17 casos más que el año pasado para este mismo corte. Desde la Policía aseguraron que no bajarán la guardia con los temas de prevención y controles en los puntos de venta ilegal de estos elementos.

“Se han ejecutado 15.417 planes operativos que han permitido desmantelar una fábrica ilegal y la incautación de 9 toneladas 674 kilogramos de pólvora. Sin embargo, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud. En diciembre se registra un incremento del 3% en personas lesionadas por pólvora (+17 casos)“, agregaron.

