Navidad se nubló por la pólvora: 134 quemados se registraron este 24 de diciembre; 39 fueron niños

Estas fueron las cifras que se registraron en la noche de Navidad.

Redacción Semana
25 de diciembre de 2025, 5:35 p. m.
Estas son las cifras de quemados con pólvora.
Estas son las cifras de quemados con pólvora. Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante la noche del 24 de diciembre, se reportaron 134 casos de personas que resultaron afectadas por la pólvora, de los cuales 39 menores de edad, según el reporte del Instituto Nacional de salud.

Además, la entidad aseguró que en todo el territorio nacional se han registrado cerca 792 casos de personas lesionadas con pólvora en lo corrido de diciembre.

Diversión que quema: el peligroso mundo de la pólvora _3
Foto: EL PAÍS

“Debemos continuar con este mensaje contundente de la no manipulación de pólvora y artefactos en menores de edad y que si las personas lo van a realizar, que sean entrenadas y tengan el conocimiento”, señaló la directora del INS, Diana Marcela Pava.

También se pronunció respecto a los intoxicados por por fósforo blanco, asegurando que en todo el país son 4 los menores afectados. Además indicó que respecto a los fallecimientos, el indicador bajó, pues el año pasado por estas fechas se registraba ya una muerte de una menor.

“Lo más importante es entender que son lesiones irreversibles. Hay que generar consciencia porque los niños todo lo aprenden por imitación, si ven que el adulto está manipulando esta pólvora, los niños van a hacer lo mismo. Estas son lesiones que, como la visión, no se pueden recuperar, que afectan la funcionalidad, las manos son muy importantes en cuanto al cuerpo, por eso recordamos que ningún niño manipule estos artefactos”, precisó.

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.
Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora. Foto: Colprensa

En Bogotá, la cifra también es preocupante, pues la Secretaría Distrital de Salud precisó que, con corte a las 8 de la mañana del 25 de diciembre, se reportaron cerca de 10 nuevos casos de quemados en la capital colombiana.

Esta cifra elevó a 64 el total de personas afectadas durante la actual temporada de festividades. Sin embargo, la mayor concentración de lesionados se presentó durante la noche de velitas, cuando se registraron 43 casos de quemados.

Respecto a las localidades más afectadas, Engativá encabeza la lista con 11 casos. Le siguen Usme, Bosa y Suba.

La estrategia del Valle contra la pólvora: Autoridades refuerzan controles con Patrulla Antipólvora.
La estrategia del Valle contra la pólvora: Autoridades refuerzan controles con Patrulla Antipólvora. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

