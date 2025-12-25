Nación

Aumentan los homicidios durante Navidad en todo el país: esto explicaron desde la Policía Nacional

Desde la institución precisaron que siguen trabajando por la seguridad en las diferentes zonas de Colombia.

Gabriel Salazar López

25 de diciembre de 2025, 3:59 p. m.
Homicidios aumentaron durante la noche de Navidad en COlombia. (imagen de referencia)
Homicidios aumentaron durante la noche de Navidad en COlombia. (imagen de referencia) Foto: Getty Images / South Agency

La Policía Nacional dio a conocer este jueves, 25 de diciembre, que durante la noche de Navidad se registraron en todo el territorio colombiano un total de 30 casos de homicidios, lo que representa un aumento del 2 % en comparación con el año inmediatamente anterior.

De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, el 54% de los casos corresponden a casos de intolerancia en diferentes regiones del país.

En Bogotá, durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se registraron 8 crímenes por hechos de intolerancia. Además, 23 personas resultaron quemadas con pólvora, entre ellas 10 niños y 13 adultos.

Desde la Policía Nacional también dieron a conocer que en todo el país hubo una reducción de menores de edad afectados con la pólvora durante la celebración de la Navidad.

Aumentan los homicidios durante Navidad en todo el país: esto explicaron desde la Policía Nacional

