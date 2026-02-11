Movilidad en Bogotá para este miércoles, 11 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:00 a.m.: Pico y placa para este miércoles, 11 de febrero

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis este miércoles, 11 de febrero

4:00 a.m.: TransMilenio opera con normalidad