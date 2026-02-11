Movilidad en Bogotá para este miércoles, 11 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
6:00 a.m.: Pico y placa para este miércoles, 11 de febrero
Atención
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, miércoles, día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis este miércoles, 11 de febrero
Hoy, miércoles, la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 7 y 8.
Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.
4:00 a.m.: TransMilenio opera con normalidad
Buenos días, Bogotá
Ya iniciamos el día con la mejor actitud para acompañarte a tu destino.
Recuerda recargar tu tarjeta, planear tu viaje y salir con tiempo.