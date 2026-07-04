Los tres futbolistas más caros en los octavos del Mundial: juntos valen más que toda la Selección Colombia

Con los cruces de octavos de final del Mundial 2026 ya confirmados, varios futbolistas de talla internacional siguen en carrera. Tres de nivel élite son los más costosos, en términos de valor en el mercado, y causan sorpresa por la gran cifra que ostentan.

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Se trata de Erling Haaland, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Noruega, España y Francia, respectivamente, son tres de los países que más han dado de qué hablar en lo que va del torneo, y siguen con vida en busca de levantar el trofeo.

Haaland, Yamal y Mbappé, juntos, valen más que toda la Selección Colombia

Este es el top tres, detallado, de los futbolistas más costosos que jugarán los octavos de final del Mundial 2026:

Erling Haaland - 200 millones de euros Lamine Yamal - 200 millones de euros Kylian Mbappé - 180 millones de euros

Lamine Yamal (España), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia): los tres jugadores más costosos del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Los tres, sumados, dejan un valor de 580 millones de euros. La Selección Colombia, en total, tiene una plantilla que logra los 302 millones de euros. La diferencia es bastante amplia.

Incluso, Luis Díaz, el jugador más caro de Colombia en el Mundial 2026, está lejos de alcanzar si quiera los 180 millones de euros de Mbappé. El guajiro, que seguirá con Bayern Múnich, está en 70 millones de euros.

¿Es la Francia, de Mbbapé, imparable en este Mundial?

El primer Mundial de fútbol con 48 equipos sigue avanzando y tras el cierre de los dieciseisavos de final, quedan solo 16 selecciones: antes de las últimas rondas, y tras ver el desarrollo del torneo. ¿Es la Francia de Kylian Mbappé un equipo imparable?

Les bleus, que este sábado se miden en octavos ante Paraguay, parecen haber reforzado su estatus de favorito y están entre los grandísimos candidatos al que sería su tercer título mundial, después de 1998 y 2018.

Su balance habla por sí solo: cuatro partidos, cuatro victorias, trece goles a favor y unas sensaciones muy buenas, especialmente después de la exhibición de músculo en dieciseisavos ante Suecia (3-0).

Mbappé, figura con la Selección de Francia. Foto: Getty Images

Las eliminaciones de dos clásicos, como Alemania y Países Bajos en su parte del cuadro, le hace tener un panorama en principio favorable en los cruces, donde en cuartos de final le esperaría el ganador del Canadá-Marruecos, antes de una eventual semifinal ante la España de Lamine Yamal.

Potencias como Argentina, Brasil e Inglaterra están en la otra parte del cuadro y no serían sus rivales antes de la final.

Pero en cualquier caso, ¿alguno de esos equipos tendría más profundidad que la que ha mostrado la selección francesa en esta primera mitad de la competición?

*Con información de AFP