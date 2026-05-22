Escandalosos audios sexuales que tienen a Javier Milei en el ojo del huracán en Argentina

Una serie de supuestos audios de contenido íntimo atribuidos al presidente argentino Javier Milei se viralizaron este jueves en redes sociales, desatando un escándalo político e institucional en Argentina, así como uno mediático para el mandatario libertario, del cual se sabe que buscará la reelección presidencial el próximo año en medio de una caída de su popularidad.

Las versiones periodísticas apuntan a que la contraparte de la presunta conversación sería Rosmary ‘Oscurita’ Maturana, quien se desempeñó como su asesora de imagen y con quien se lo ha vinculado sentimentalmente en reiteradas oportunidades, pero siendo esta una relación de la cual nunca se confirmó ningún detalle de parte de allegados.

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La filtración de supuestos audios de contenido sexual y consultas sobre la custodia oficial derivó en la apertura de una investigación judicial. El foco de la pesquisa no es el contenido de las comunicaciones, que pertenece al ámbito privado, sino cómo el material llegó a manos de terceros y terminó circulando públicamente, lo que representa un riesgo para la seguridad presidencial.

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Maturana es asesora de imagen y agente inmobiliaria oriunda de Vicente López. Acompañó a Milei durante su campaña presidencial y formó parte del círculo cercano al mandatario desde los inicios de La Libertad Avanza, cuando el ahora mandatario llegó primero a ser diputado de la ciudad de Buenos Aires antes de aterrizar en la Casa Rosada.

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Tras la confirmación de la separación entre Milei y la conductora Yuyito González, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta cercanía entre el presidente y Maturana. La propia asesora fue señalada en su momento como la tercera en discordia en esa ruptura, algo que nunca fue confirmado oficialmente por ninguna de las partes.

Milei no se ha referido al escándalo. Foto: getty images

Días antes de la viralización de los audios más recientes, Maturana ya había generado repercusión al mostrar públicamente mensajes que intercambia con Milei, entre ellos uno en el que se escucha al mandatario cantando. Ante el nuevo escándalo, la reacción de Maturana fue adelantar una canción titulada ‘El paquetón’. La asesora también había admitido públicamente en una entrevista radial haber tenido un encuentro fugaz con el expresidente Alberto Fernández.

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Ni la Presidencia ni el entorno de Milei se pronunciaron sobre la autenticidad de los audios. La investigación judicial busca determinar el origen de la filtración y establecer si hubo una violación de las comunicaciones privadas del presidente, lo que constituiría un delito con independencia del contenido del material.