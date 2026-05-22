Anuncian sorpresivo simulacro aéreo de evacuación de la embajada de EE. UU. en Caracas, tras 5 meses de la captura de Maduro

Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación el próximo 23 de mayo en su embajada en Caracas, que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves estadounidenses por la capital, informó el canciller venezolano este jueves, 21 de mayo.

Este es el viaje que habría autorizado Estados Unidos a Delcy Rodríguez

Los sobrevuelos ocurrirán casi cinco meses después de una incursión aérea de fuerzas estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. La operación incluyó bombardeos el 3 de enero que sembraron pánico sobre Caracas y sus cercanías.

“A solicitud de la embajada de los Estados Unidos de América, las autoridades han autorizado la realización el día sábado 23 de mayo de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas”, indicó el canciller Yván Gil al leer un comunicado.

#URGENTE El canciller del régimen, Yván Gil, informó sobre un simulacro de evacuación solicitado por la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, el cual se efectuará este sábado 23 de mayo.

Presuntamente, el simulacro está orientado a la evacuación ante eventuales situaciones… pic.twitter.com/zATzQaDehZ — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) May 21, 2026

“Como parte del simulacro, dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos de América en Caracas”, agregó.

“La presente información se ofrece oportunamente a la población venezolana a los efectos de su debido conocimiento. Todas las coordinaciones correspondientes a esta actividad han sido canalizadas a través de la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”, precisó el comunicado del Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington fueron restablecidas el 5 de marzo, más de siete años después de haber sido rotas por Maduro.

Símbolo de este acercamiento, el sábado Venezuela expulsó hacia Estados Unidos a Alex Saab, aliado clave de Maduro.

Comunicado emitido por la cancillería de Venezuela. Foto: X/@DelmiroDeBarrio

Saab había sido detenido durante una escala en 2020 en Cabo Verde y extraditado en 2021 a Estados Unidos, que lo acusaba de desvío de ayuda alimentaria y de lavado de dinero producto de sus negocios con Maduro.

El empresario colombiano, señalado de ser testaferro de Maduro, fue intercambiado en diciembre de 2023 por diez estadounidenses encarcelados en Venezuela. El entonces mandatario lo recibió como héroe y lo nombró ministro.

“¿Cuál era el objetivo de acusar a Delcy de traidora?”: Diosdado Cabello habló de la presidenta interina en pleno evento público

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha impulsado tras el derrocamiento de Maduro reformas en leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera.

En paralelo, el presidente Donald Trump flexibiliza las sanciones contra Venezuela.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Cabe recordar que fue este pasado mes de marzo cuando el Gobierno de Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares en aras de “promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” del país latinoamericano.

Todo ello se enmarca en un contexto de progresivo aperturismo desde Washington hacia Caracas, particularmente en el ámbito energético, donde el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se propuso revitalizar la industria petrolera venezolana.

Con información de AFP*