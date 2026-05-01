La caída de Milei: el presidente argentino vive su peor momento y su reelección estaría en riesgo

El próximo noviembre se cumplirán tres años desde que Javier Milei se consagró como el primer presidente libertario de la historia argentina, quebrando así el ciclo kirchnerista que había dominado la política del país durante más de una década –con Cristina Fernández de Kirchner primero y Alberto Fernández después–, con el paréntesis de Mauricio Macri en el medio. Sin embargo, lo que comenzó como una revolución de las urnas hoy enfrenta una erosión acelerada: el Gobierno que prometió dinamitar el statu quo parece resquebrajarse desde adentro.

Milei prometió un choque económico y lo cumplió a pesar de los costos sociales. Por ejemplo, logró disminuir el gasto público y generar un superávit fiscal. Hasta octubre de 2025, el gasto público cayó 27,7 por ciento en términos reales respecto a 2023, acompañado del cierre de carteras y dependencias públicas. En enero de 2024 logró el primer superávit financiero de Argentina en 12 años. También, la inflación mensual se redujo del 25,5 por ciento en diciembre de 2023 al 1,6 por ciento en junio de 2025.

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Pero todo parece estarse esfumando. Primero, porque Milei prometió expresamente que el ajuste económico lo pagaría el Estado, no la población argentina. Pero en la práctica, el recorte se ejecutó sobre jubilaciones, educación, salud, obra pública y planes sociales. Según el estudio hecho por la firma Zentrix, el 81,6 por ciento de los encuestados dijo haber resignado algún tipo de consumo en los últimos seis meses. La inflación acumulada sigue siendo muy alta y el rebote reciente, con diez meses consecutivos de aceleración, borra parte del logro más celebrado de su gestión.

Los datos de la última edición de la encuesta Latam Pulse de AtlasIntel son una muestra de la gran crisis que atraviesa el mandatario argentino, donde la desaprobación de la imagen de Javier Milei se mantuvo al alza por tercer mes consecutivo y llegó a su valor más alto desde el inicio de su gestión, con un sorprendente 61,6 por ciento, mientras que su aprobación llega al 36,4 por ciento, también el más bajo de todo su mandato.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: getty images

A esto se añade el escándalo que enloda a Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno, que es acusado de llevar a su esposa en el avión presidencial durante una gira por Estados Unidos, en contradicción con una norma que el propio funcionario había anunciado meses antes.

Pero eso no fue todo para una de las voces más cercanas a Milei: la diputada Marcela Pagano, de la propia coalición de gobierno, lo señaló por malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, presentando pruebas de una propiedad valuada en 250.000 dólares que no figuraría correctamente en su declaración jurada. El miércoles 29 de abril de 2026, Adorni compareció en la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión en un clima de alta tensión, donde rechazó las acusaciones y afirmó que demostrará ante la Justicia que no cometió ningún delito.

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Se suma también la polémica del caso Libra, que persigue al mandatario desde el año pasado, cuando este publicó en X un mensaje promocionando el token virtual Libra, que en apenas cuatro horas perdió el 89 por ciento de su valor. El colapso afectó a miles de inversores y el escándalo creció cuando se revelaron reuniones previas que el mandatario había mantenido con los responsables del proyecto. Ahora la Justicia pidió llamar a indagatoria al propio presidente Milei, a su hermana Karina Milei, al mismo jefe de Gabinete y a otras 13 personas involucradas en el caso.

“Ha caído pésimamente en la opinión pública. Hoy hay cuestionamientos muy fuertes, tanto en lo jurídico como en lo político. Creo que varios de estos casos van a terminar mal, incluidos el presidente y su hermana en el caso Libra”, dice a SEMANA Luis D’Elia, líder opositor argentino. “El involucramiento de algunos funcionarios, como el jefe de Gabinete, Adorni, que no puede explicar ni su patrimonio ni sus ingresos. También hay cuestionamientos sobre el manejo de recursos estatales, que han dejado mucho que desear”, agrega.

Argentina's President Javier Milei speaks at the America Business Forum, Thursday, Nov. 6, 2025 in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Foto: AP

Mientras todo esto pasa, Javier Milei anunció que buscará la reelección presidencial de cara a los comicios de 2027. Pese a que hace unos meses parecía que podría conseguir una victoria en las urnas, hoy día esa tarea parece mucho más complicada en medio de los cuestionamientos. “Yo me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Después, decidirá la gente”, aseguró el mandatario en una entrevista con el canal digital Neura.

Lo llamativo del anuncio es el contexto en que se produjo. Lo hizo en medio de las investigaciones judiciales que involucran al mencionado Manuel Adorni. Pero lejos de bajar el perfil, Milei también confirmó en esa misma entrevista que lo acompañaría al Congreso para el informe de gestión, como gesto de respaldo político hacia el funcionario. Ahora, las encuestas muestran un escenario variopinto de cara al futuro.

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Dependiendo de la encuesta que se analice, al presidente libertario le va mejor o peor de cara a una elección donde buscaría su segundo mandato. La encuesta de Zuban Córdoba, realizada entre el primero y el 3 de abril sobre 2.200 encuestados, arroja un dato que genera ruido en los salones de la Casa Rosada, ya que solo el 29,4 por ciento votaría por la reelección de Milei, frente al 60,7 por ciento que la rechaza. Aunque la consultora Isasi/Burdman, en un informe del 19 al 24 de abril, ubicó a La Libertad Avanza con el 42 por ciento de intención de voto contra el 22 por ciento del peronismo de Cristina Kirchner, Sergio Massa y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“El tema de la corrupción y la situación económica están erosionando su capital político. Es algo que ha ocurrido con otros gobiernos neoliberales: la dictadura del 76, Menem, De la Rúa, Macri y ahora Milei. Todos terminaron debilitados por la política económica y por casos de corrupción”, explica D’Elia, asegurando que un segundo mandato del presidente argentino es cada vez más improbable.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, parte como el nuevo fenómeno de la izquierda argentina. Foto: AFP

Y el primer examen llegará el próximo 7 de septiembre, cuando la provincia de Buenos Aires se convertirá en el primer campo de batalla real tras la tormenta de escándalos que sacude al Gobierno de Milei. Los bonaerenses elegirán legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares en el distrito más poblado del país, y el resultado será leído, inevitablemente, como un veredicto anticipado sobre el rumbo del gobierno libertario.

El gobernador Axel Kicillof, quien ha emergido como el nuevo gran opositor de Milei, decidió separar estos comicios de cualquier otro calendario, fijándolos para septiembre con una declaración de intenciones explícita: estas elecciones, dijo, “deben servir para defender y fortalecer a la provincia frente a los ajustes de Milei”.

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Sobre quién podría ser el rival de Milei en 2027, D’Elia plantea varios escenarios al respecto. “La izquierda tiene por primera vez una candidata fuerte, Myriam Bregman. En el peronismo aparecen Axel Kicillof y el candidato que señale Cristina Fernández de Kirchner, que todavía mantiene entre 15 por ciento y 20 por ciento en las encuestas. También puede surgir una figura nueva. Ya ocurrió antes: a finales de los noventa, Néstor Kirchner era prácticamente desconocido y terminó llegando al poder. No descartaría que aparezca alguien nuevo en el panorama político”, le dice a SEMANA.

A casi tres años de aquella noche en que Milei agitó una motosierra frente a sus seguidores y prometió dinamitar el sistema, las encuestas cuentan una historia de desgaste acelerado, los tribunales avanzan sobre su círculo más cercano y la inflación vuelve a acechar los bolsillos de los argentinos. ¿Podrá el mandatario salirse de esta crisis o será el inicio del fin de la ola libertaria en el país gaucho?