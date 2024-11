“Yo tomé la decisión”: Yuyito González, novia de Javier Milei, reveló lo que pasa en su relación de pareja

‘Yuyito’, novia del presidente Javier Milei, habló de los rumores de su relación

Fue en el programa Ciudad Magazin e en donde Amalia habló de su noviazgo con Milei y confirmó que tomó la decisión de no hablar más de su relación con el mandatario, pues no se siente bien haciéndolo. Sin embargo, entró en la dualidad de no querer pasar por grosera al no contestar preguntas al respecto, por lo que pidió ante las cámaras que no la cuestionen por este tema.

“No lo tomen a mal, yo prefiero que ni vengan a la salida a preguntarme nada, porque lamentablemente tengo que terminar subiendo la ventanilla, yéndome y no me gusta hacer eso [...] Menos me gusta pasar de largo, no parar. Pero como insisten en bajar de nivel las cosas, la relación... a mí me parece que no hace falta, no me pregunten más cosas de qué me parece lo que tal dijo... que digan lo que se les dé la gana, yo no escucho ni leo nada”, afirmó, mostrándose visiblemente molesta.