Así fue el incómodo momento entre Javier Milei y Lula da Silva al encontrarse en el G20

La apertura del G20 se dio hoy, 18 de noviembre, en Río de Janeiro, Brasil. En este contexto, los líderes del mundo se encuentran para debatir sobre los distintos temas de agenda internacional, en especial el del hambre y la pobreza. El mandatario argentino, Javier Milei, había sorprendido hace algunos días a la comunidad internacional al declarar que no estaba de acuerdo en unirse a la Alianza Global contra el hambre, una propuesta que está impulsando el líder de la izquierda latinoamericana, Lula da Silva. El objetivo de esta propuesta es erradicar el hambre y la pobreza de aquí a 2030, así como reducir las desigualdades.

Boas vindas ao presidente da Argentina, Javier Milei, na Cúpula do G20 no Brasil. 🇧🇷 🇦🇷

Si bien, el saludo no demostró alegría ni emotividad por parte de ambos mandatarios, un portavoz del gobierno brasileño le aseguró a los medios estatales que su país se encontraba conforme con la decisión de Milei de adherirse a esta nueva reunión del G20, pese a la negativa del mandatario argentino de asistir a la reunión hace algunos días.

Adicional a ello, el ministro de desarrollo económico de Brasil, aseguró que todo es cuestión de voluntad política, y que las distintas experiencias han comprobado que erradicar el hambre en el mundo no es una tarea imposible. “Erradicar el hambre y la pobreza no es tan difícil, y el coste no es tan prohibitivo”.