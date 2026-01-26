Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, 25 de enero, que aumentará los aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 %, bajo el argumento de que la administración del país asiático no ha cumplido con los acuerdos con la nación de Norteamérica.

“El presidente Lee (Jae-myung) y yo alcanzamos un gran acuerdo para ambos países el 30 de julio de 2025, y reafirmamos estos términos durante mi visita a Corea el 29 de octubre de 2025. ¿Por qué la Legislatura coreana no lo ha aprobado?“, subrayó el presidente Trump en su perfil de Truth Social.

El año pasado, estos dos países firmaron el Acuerdo Estratégico de Comercio e Inversión, con el cual Corea del Sur se comprometió a invertir unos 350.000 millones de dólares en la primera potencia del mundo, en sectores como la construcción naval, la energía nuclear, los minerales críticos, los semiconductores y la aviación.

También se había comprometido a comprar hasta 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado estadounidense por una década a partir del 2028. Y los dos países quedaron en expandir la colaboración en avances tecnológicos, con énfasis en la inteligencia artificial, entre otras cosas. Ese acuerdo establecía aranceles a las importaciones surcoreanas del 15 %.

Al mismo tiempo, las naciones firmaron pactos relacionados con la defensa y la cooperación nuclear civil.

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AP

“Dado que la Legislatura coreana no ha promulgado nuestro histórico Acuerdo Comercial, que es su prerrogativa, por la presente aumento los aranceles surcoreanos sobre automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos, del 15 % al 25 %”, sentenció Trump en su trino de este lunes.

“Nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno de ellos, hemos actuado con rapidez para reducir nuestros aranceles de acuerdo con la transacción acordada”, se lee en su mensaje. “Por supuesto, esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.

No obstante, el presidente Trump no estableció desde cuándo entrarán en vigor los nuevos aranceles.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. Foto: Getty Images

Corea del Sur es una de las principales fuentes de bienes para el país norteamericano. En el 2024 se registraron envíos a Estados Unidos por unos 132.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos del Departamento de Comercio estadounidense.

Las principales exportaciones surcoreanas son automóviles y autopartes. También se vende gran cantidad de semiconductores y productos electrónicos. Estos elementos están en riesgo de aumentar considerablemente su precio por el incremento de las tarifas arancelarias.