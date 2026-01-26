Vehículos

Norteamérica y Europa, los principales desafíos para Stellantis: ganancias y rentabilidad, bajo la lupa

La agencia de calificación Morningstar DBRS entregó su visión sobre el futuro del grupo en 2026; rebajó su calificación.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de enero de 2026, 1:12 p. m.
Chrysler, Dodge, Jeep y Ram son algunas de las marcas pertenecientes al grupo Stellantis
Chrysler, Dodge, Jeep y Ram son algunas de las marcas pertenecientes al grupo Stellantis Foto: Getty Images

La agencia de calificación Morningstar DBRS rebajó la calificación de Stellantis de ‘BBB’ alta a ‘BBB’, con tendencia negativa, debido a los desafíos persistentes en los principales mercados del grupo, Norteamérica y Europa, lo que ha provocado una disminución de los ingresos y una rentabilidad muy débil durante los dos últimos años.

Destapan mentira de Elon Musk sobre una de las funciones más llamativas de Tesla: no es la primera vez que queda en evidencia
Stellantis anunció el recorte de 900 empleados en dos plantas de EE. UU. tras la decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25 % a los vehículos importados.
El poderoso grupo automotriz está a la expectativa de cómo pueda evolucionar el marcado en Europa y Estados Unidos. Foto: Getty Images

Si bien Morningstar DBRS prevé que los ingresos crezcan a un dígito bajo entre 2026 y 2028 —entre el 6 % y el 8 %—, también anticipa que la rentabilidad se mantendrá muy por debajo de los niveles de 2023, de aproximadamente el 16 %.

La agencia considera que este escenario es resultado de algunos problemas internos, como un cronograma de lanzamiento de productos relativamente más débil —que estuvo sujeto a varios retrasos— en comparación con sus pares, así como de algunos problemas de calidad que elevaron los costos de garantía.

Asimismo, señala que también obedece a desafíos estructurales, como un entorno más competitivo e innovador, la menor rentabilidad de los nuevos modelos con sistemas de propulsión eléctricos y los costos adicionales representados por los aranceles estadounidenses, que continuarán afectando los márgenes.

“El entorno competitivo, tanto en Europa como en Norteamérica, se ha intensificado, lo que ha añadido complejidad estratégica y obstáculos al repunte de la rentabilidad de Stellantis”, ha argumentado Morningstar DBRS.

China vendió un carro por segundo en 2025: el mayor exportador de ese país lleva 23 años en la cima del ranking
Stellantis anunció el recorte de 900 empleados en dos plantas de EE. UU. tras la decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25 % a los vehículos importados.
Los números para EE. UU son optimistas, pero la situación en Europa no es la mejor, según la consultora de riesgos. Foto: Getty Images

Con todo, Morningstar DBRS prevé un impulso positivo en el crecimiento de las ventas, especialmente en Norteamérica. En Europa, aunque los envíos aumentaron un 8% en el tercer trimestre de 2025, especialmente gracias al repunte de los coches del segmento B, los riesgos siguen siendo negativos, ya que “la empresa no solo se enfrenta a algunos problemas internos, sino también a cambios estructurales que afectan a toda la industria”. Por lo tanto, las tendencias de las calificaciones crediticias siguen siendo negativas.

Morningstar DBRS podría revisar la tendencia de la calificación a estable, si el lanzamiento del nuevo producto de Stellantis gana impulso, detiene el desarrollo negativo de la participación de mercado a nivel mundial y revierte la tendencia de desarrollo del margen operativo a positivo. Por el contrario, podría adoptar una calificación crediticia negativa si la rentabilidad se mantiene muy baja.

Inversión en Estados Unidos

Cabe señalar que en octubre pasado Stellantis anunció que realizará la mayor inversión de su historia en los últimos 100 años tras confirmar un plan de 13.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para expandirse en el mercado estadounidense.

La multinacional, que engloba 14 marcas, ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50 % con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos, así como la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. Stellantis está presente en Estados Unidos a través de marcas como Chrysler, Dodge, Jeep o Ram.

“Esta inversión en EE. UU., la mayor en la historia de la compañía, impulsará nuestro crecimiento, reforzará nuestra huella de fabricación y traerá más puestos de trabajo estadounidenses a los Estados que llamamos hogar”, afirmó el CEO de Stellantis y el director de Operaciones en Norteamérica, Antonio Filosa.

El mensaje claro de Donald Trump a BYD, Xiaomi, Geely y otros fabricantes de carros chinos: ¿qué les espera a estas compañías?
Dodge, firma perteneciente el grupo Stellantis, aseguró que los empleos en la planta de Windsor , Canadá, no están en riesgo.
Dodge, firma perteneciente el grupo Stellantis. Foto: Getty Images

“Acelerar nuestro cambio de rumbo en EE. UU. ha sido una prioridad desde mi primer día. El éxito en América no solo es bueno para Stellantis en EE. UU., sino que nos hace más fuertes en todas partes”, declaró Filosa.

El plan supone el intento más ambicioso del fabricante de reconstruir su maltrecho negocio en EE. UU., donde ha perdido cuota de mercado en los últimos años debido, en parte, al envejecimiento de su gama de productos.

