Active esta función de inmediato en su correo electrónico si quiere evitar ser víctima de una peligrosa y avanzada estafa

La acumulación de información valiosa en una única cuenta convierte al correo electrónico en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Redacción Tecnología
6 de enero de 2026, 3:06 p. m.
Los correos electrónicos fraudulentos tienen características particulares
Los correos electrónicos fraudulentos tienen características particulares Foto: Getty Images

El correo electrónico ha sido, durante años, una de las principales formas de comunicación utilizadas por los usuarios para intercambiar información, especialmente en entornos laborales, donde se comparten documentos y archivos entre jefes y compañeros de trabajo.

Con millones de personas activas en todo el mundo, esta plataforma no solo permite enviar y recibir mensajes, sino que también se ha consolidado como una pieza clave para el acceso a múltiples servicios digitales. En el caso de Gmail, una de las razones fundamentales de su relevancia es su integración con el ecosistema de Google.

A través de una sola cuenta es posible acceder a herramientas como Google Drive, Google Fotos, YouTube, Google Meet, Google Calendar y Google Play, entre muchas otras. Esto implica que una única cuenta concentra una gran cantidad de información valiosa, como archivos personales, contactos e historial de actividades.

Los correos electrónicos son el principal foco de ciberataques como phishing, fraude y robo de identidad.
El acceso indebido a una cuenta de correo permite a los estafadores leer mensajes privados. Foto: Getty Images

Precisamente esta centralización de datos ha convertido al correo electrónico en un objetivo atractivo para los estafadores. Obtener acceso a una cuenta permite leer mensajes privados, recuperar contraseñas de otras plataformas, suplantar la identidad del usuario y llevar a cabo fraudes más complejos.

Entre las estafas más comunes se encuentra el phishing, una práctica que consiste en el envío de correos falsos que aparentan provenir de empresas legítimas con el fin de engañar a los usuarios y robar sus credenciales. También son frecuentes los mensajes con enlaces maliciosos, archivos infectados o falsas alertas de seguridad que buscan generar urgencia y provocar errores por parte de la víctima.

En este contexto, el portal eleconomista.es recomienda hacer uso de una función clave: ocultar la dirección de correo electrónico mediante alias de uso único o limitado. Según explican desde Kaspersky, “el enmascaramiento de correo electrónico es la práctica de sustituir digitalmente la apariencia de una dirección de correo electrónico real por otra no identificable o enmascarada. Este proceso protege la identidad y la privacidad del remitente, evitando que el destinatario o las cuentas en línea vean la dirección real”.

Otra herramienta destacada es el ‘Modo Confidencial’, ideal para el envío de mensajes específicos que requieren mayor seguridad. Esta función permite limitar el acceso al contenido del correo, establecer una fecha de vencimiento e incluso añadir una contraseña, reduciendo así el riesgo de que la información sea compartida sin autorización.

Con un truco rápido, es posible eliminar los correos más pesados y hacer que Gmail funcione mejor.
El correo electrónico ha sido una herramienta fundamental de comunicación durante años. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Además, el servicio ofrece otras alternativas para proteger la dirección de correo electrónico. El uso de CCO (Copia Oculta) permite enviar mensajes a múltiples destinatarios sin que estos puedan ver las direcciones de los demás. Asimismo, existen servicios de reenvío o alias de correo que actúan como intermediarios y evitan que la dirección principal quede expuesta.

Si bien Gmail cuenta con sistemas avanzados de seguridad, como filtros antispam, detección de amenazas y verificación en dos pasos, los ciberdelincuentes continúan perfeccionando sus métodos. Por ello, la seguridad no depende únicamente de la plataforma, sino también de la adopción de buenas prácticas por parte de los usuarios.

