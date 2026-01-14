Si su computador está lento, siga estos pasos para eliminar archivos ocultos que ya no son útiles y recuperar espacio

El computador ha ganado un papel protagónico en la vida de las personas, ya que resulta fundamental para realizar tareas cotidianas como estudiar, editar documentos, almacenar archivos, jugar en línea, entre muchas otras actividades clave para la productividad.

Además, estos dispositivos facilitan la comunicación diaria. A través de videollamadas, mensajes y redes sociales, es posible mantenerse en contacto con personas que se encuentran a distancia, compartir información y resolver asuntos importantes en cuestión de minutos.

No obstante, es común que, con el paso del tiempo, el sistema comience a presentar una ralentización en su funcionamiento. Programas que no responden, cierres inesperados y demoras en las tareas habituales pueden afectar negativamente la experiencia del usuario.

El uso continuo puede generar ralentización del sistema, fallos en programas y cierres inesperados, lo que afecta la experiencia del usuario. Foto: Getty Images

La acumulación de archivos basura, controladores obsoletos y elementos temporales influye directamente en el rendimiento y en el espacio disponible del equipo. En este contexto, realizar limpiezas periódicas en Windows 11 permite recuperar velocidad, reducir errores y prevenir posibles vulnerabilidades, aprovechando las herramientas de optimización que el propio sistema ofrece.

De acuerdo con el portal Computer Hoy, Windows cuenta con funciones integradas para liberar espacio cuando el almacenamiento del ordenador comienza a presentar inconvenientes, sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros.

Entre estas herramientas se destaca el ‘Liberador de Espacio en Disco’, que permite eliminar archivos innecesarios al seleccionar las opciones correspondientes y limpiar archivos del sistema, con la posibilidad de revisar previamente el contenido que se va a borrar.

Otra función relevante es el ‘Sensor de Almacenamiento’, disponible en la configuración del sistema, el cual puede activarse y programarse para realizar limpiezas automáticas de forma periódica. Ambas opciones ayudan a eliminar archivos temporales, caché, contenido de la ‘Papelera de Reciclaje’ y de la carpeta de ‘Descargas’, lo que puede liberar una cantidad considerable de espacio.

Windows ofrece funciones propias que permiten realizar limpiezas sin necesidad de instalar programas externos. Foto: Getty Images

Para quienes requieren una limpieza más avanzada, existen alternativas como BleachBit, un programa especializado que realiza análisis profundos y elimina archivos residuales o innecesarios que dejan las aplicaciones desinstaladas.

Tener en cuenta estas prácticas es fundamental, ya que un computador saturado de carpetas y documentos que no se utilizan dificulta la organización y la búsqueda de información relevante. Realizar limpiezas periódicas contribuye a mantener el orden, ahorrar tiempo y mejorar la productividad, especialmente en entornos de estudio o trabajo.