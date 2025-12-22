Avión logra aterrizar sin piloto por primera vez tras una emergencia en pleno vuelo: el histórico momento quedó en video

Un avión realizó un aterrizaje de emergencia tras sufrir un percance a bordo, sin necesidad de que un piloto maniobra la llegada a tierra, usando por primera vez una nueva tecnología de seguridad.

El incidente ocurrió en el Aeropuerto Metropolitano de las Montañas Rocosas del estado de Colorado, en Estados Unidos. La empresa de tecnología, Garmin —que lidera el mercado con sus productos de GPS—, es la responsable de crear un sistema que permite el aterrizaje automático, es decir, sin la intervención del piloto.

La tecnología de aterrizaje automático es de Garmin. Foto: Tomada de CBS News - Larry Anglisano/AVBrief

La compañía estadounidense detalló que su sistema operativo fue activado por primera vez el pasado sábado, 20 de diciembre, cerca de las 2 de la tarde, en el mencionado aeropuerto.

De acuerdo con los reportes de la aeronave, el aterrizaje se llevó a cabo sin percances y nadie a bordo resultó herido.

Minutos después de que el pequeño avión partiera desde la ciudad de Aspen, se informó sobre un problema de presurización, cuando este volaba sobre Denver.

La plataforma de registro de comunicaciones aéreas, LiveATC, compartió el audio del momento: “Incapacitación del piloto, dos millas al sur... aterrizaje automático de emergencia en 19 minutos en la pista 3-0”, dice una voz robótica.

Un instructor de vuelo que estaba cerca del aeropuerto, según declaraciones que recopiló CBS News, escuchó la conversación por su radio.

“Vimos que los camiones de bomberos empezaban a salir”, dijo, identificado por el medio como Adam Lendi.

Autoland fue diseñada para aterrizar cuando el avión está en las capacidades pero el piloto no. Foto: 123RF

“Estaba familiarizado con los sistemas de aterrizaje automático y reconocí que eso era lo que estaba pasando. Así que le dije a mi estudiante: ‘Podríamos estar presenciando algo muy interesante aquí’”, agregó.

“Garmin puede confirmar que se activó un aterrizaje automático de emergencia en el Aeropuerto Metropolitano de las Montañas Rocosas en Broomfield, Colorado. El aterrizaje automático tuvo lugar el sábado 20 de diciembre, lo que resultó en un aterrizaje exitoso. Esperamos compartir más detalles en el momento oportuno”, declaró, por su parte, Garmin, en un comunicado al mismo medio en mención.

El piloto del incidente estaba inhabilitado, pese a que no se conocen los motivos. Foto: 123RF

La tecnología de Garmin, llamada Autoland, salió al mercado desde el 2019, pese a que esta fue la primera vez que se usó. Este tiene la finalidad de garantizar la llegada a tierra de manera segura cuando el avión está en las capacidades de aterrizar, pero cuando el piloto no puede —por diversos motivos— tomar el control.

“Esta es una computadora inteligente que es lo suficientemente inteligente como para saber que el piloto está incapacitado y lo suficientemente inteligente como para saber dónde colocar el avión para un aterrizaje seguro en función de la cantidad de pista que se necesita; volará sin importar el clima”, detalló el periodista de CBS, Larry Anglisano, que fue el primero en ingresar a la nave para ver el sistema en función.