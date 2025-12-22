Estados Unidos

Avión logra aterrizar sin piloto por primera vez tras una emergencia en pleno vuelo: el histórico momento quedó en video

La aeronave Beechcraft Super King Air aterrizó sin complicaciones en Estados Unidos, luego de que el piloto quedó inhabilitado.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 9:07 p. m.
Fue la primera vez en la historia que un avión aterrizó sin la intervención del piloto
Fue la primera vez en la historia que un avión aterrizó sin la intervención del piloto Foto: Tomada de redes sociales - Adam Lendi

Un avión realizó un aterrizaje de emergencia tras sufrir un percance a bordo, sin necesidad de que un piloto maniobra la llegada a tierra, usando por primera vez una nueva tecnología de seguridad.

El incidente ocurrió en el Aeropuerto Metropolitano de las Montañas Rocosas del estado de Colorado, en Estados Unidos. La empresa de tecnología, Garmin —que lidera el mercado con sus productos de GPS—, es la responsable de crear un sistema que permite el aterrizaje automático, es decir, sin la intervención del piloto.

x
La tecnología de aterrizaje automático es de Garmin. Foto: Tomada de CBS News - Larry Anglisano/AVBrief

La compañía estadounidense detalló que su sistema operativo fue activado por primera vez el pasado sábado, 20 de diciembre, cerca de las 2 de la tarde, en el mencionado aeropuerto.

De acuerdo con los reportes de la aeronave, el aterrizaje se llevó a cabo sin percances y nadie a bordo resultó herido.

Noticias Estados Unidos

Zohran Mamdani hará una fiesta en Brooklyn en su primer día como alcalde electo de Nueva York: estas fueron sus declaraciones previas

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos exige a patrocinadores de inmigrantes pagar beneficios públicos de sus apoyados

Noticias Estados Unidos

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Noticias Estados Unidos

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Noticias Estados Unidos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Mundo

Esta es la decisión que tomó Rusia tras incautación de buques petroleros por parte de EE. UU. en el Caribe

El último mensaje antes del fallecimiento del piloto de NASCAR, Greg Biffle, y su familia: sabían que las cosas terminarían mal

Minutos después de que el pequeño avión partiera desde la ciudad de Aspen, se informó sobre un problema de presurización, cuando este volaba sobre Denver.

La plataforma de registro de comunicaciones aéreas, LiveATC, compartió el audio del momento: “Incapacitación del piloto, dos millas al sur... aterrizaje automático de emergencia en 19 minutos en la pista 3-0”, dice una voz robótica.

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

Un instructor de vuelo que estaba cerca del aeropuerto, según declaraciones que recopiló CBS News, escuchó la conversación por su radio.

“Vimos que los camiones de bomberos empezaban a salir”, dijo, identificado por el medio como Adam Lendi.

El vuelo representa un desafío logístico y tecnológico, con rotación de tripulación y protocolos especiales para garantizar la seguridad durante casi 30 horas de recorrido.
Autoland fue diseñada para aterrizar cuando el avión está en las capacidades pero el piloto no. Foto: 123RF

“Estaba familiarizado con los sistemas de aterrizaje automático y reconocí que eso era lo que estaba pasando. Así que le dije a mi estudiante: ‘Podríamos estar presenciando algo muy interesante aquí’”, agregó.

“Garmin puede confirmar que se activó un aterrizaje automático de emergencia en el Aeropuerto Metropolitano de las Montañas Rocosas en Broomfield, Colorado. El aterrizaje automático tuvo lugar el sábado 20 de diciembre, lo que resultó en un aterrizaje exitoso. Esperamos compartir más detalles en el momento oportuno”, declaró, por su parte, Garmin, en un comunicado al mismo medio en mención.

Las mujeres piloto llegan apenas a un 5 por ciento en el mundo
El piloto del incidente estaba inhabilitado, pese a que no se conocen los motivos. Foto: 123RF

La tecnología de Garmin, llamada Autoland, salió al mercado desde el 2019, pese a que esta fue la primera vez que se usó. Este tiene la finalidad de garantizar la llegada a tierra de manera segura cuando el avión está en las capacidades de aterrizar, pero cuando el piloto no puede —por diversos motivos— tomar el control.

“Esta es una computadora inteligente que es lo suficientemente inteligente como para saber que el piloto está incapacitado y lo suficientemente inteligente como para saber dónde colocar el avión para un aterrizaje seguro en función de la cantidad de pista que se necesita; volará sin importar el clima”, detalló el periodista de CBS, Larry Anglisano, que fue el primero en ingresar a la nave para ver el sistema en función.

Mas de Noticias Estados Unidos

Zohran Mamdani

Zohran Mamdani hará una fiesta en Brooklyn en su primer día como alcalde electo de Nueva York: estas fueron sus declaraciones previas

x

Avión logra aterrizar sin piloto por primera vez tras una emergencia en pleno vuelo: el histórico momento quedó en video

El Formulario I-9 es un documento que los empleadores en Estados Unidos deben completar para verificar la identidad de sus empleados.

Estados Unidos exige a patrocinadores de inmigrantes pagar beneficios públicos de sus apoyados

Vacantes de empleo de Colsubsidio.

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

x

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Economia

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Tiempo de impuestos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

x

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Cheetah Hunt, montaña rusa en Busch Gardens Tampa Bay, de United Parks and Resorts (Florida, Estados Unidos).

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

Migrantes esperan en un aeropuerto internacional tras registrarse para la salida voluntaria coordinada por el DHS como parte del programa federal de retorno asistido.

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

Noticias Destacadas