El último mensaje antes del fallecimiento del piloto de NASCAR, Greg Biffle, y su familia: sabían que las cosas terminarían mal

El mundo deportivo se estremeció el jueves, 18 de diciembre, tras la tragedia ocurrida en Carolina del Norte, al registrarse la muerte del piloto estadounidense, Greg Biffle.

El corredor de NASCAR iba acompañado de su pareja, Cristina Grossu Biffle y sus hijos, Rider y Emma, quienes fueron encontrados muertos luego del accidente.

Accidente mortal en avión de famoso piloto de la Nascar: se reportan varios fallecidos

Cathu Grossu, la suegra del piloto, habló al medio "People“, en donde destacó la unión familiar que tenían, recordando su último abrazo con su hija, como gesto de amor el día anterior a la tragedia, cuando la familia fue a visitarla en su hogar.

En medio de las declaraciones de Cathy, destacó el último mensaje de su hija, que fue cuando le envió la alerta de lo que sucedía en el avión: “Me envió un mensaje desde el avión diciendo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo”.

La madre de Cristina, recordó los últimos momentos que compartió con su hija, señalando, incluso, la última acción de la pareja de Greg: “Me dijo: ‘Mamá, ¿puedes ir a recoger las últimas 17 cartas que están en Staples? Quiero enviarlas por correo antes de subirme al avión mañana’. Así que corrí a buscarlas y las llevé a su casa. Cuando llegaron anoche, ella las metió en sobres y las terminó para enviárselas a esas últimas 17 familias para darles alegría. Eso sería lo último que habría hecho“.

Qué se sabe del accidente

La Policía Estatal de Carolina del Norte dice que el avión explotó luego de golpear el suelo, mientras intentaba devolverse al aeropuerto, tras haber despegado anticipadamente.

La famosa llamada de emergencia “mayday”, nunca fue reportada por parte del representante del Cessna C550, que era el avión que llevaba al piloto de NASCAR con su familia.

A las 24 horas después del accidente, se desconocen las razones por las cuales se intentaba devolver el avión al aeropuerto. Por lo pronto, se sabe que la aeronave, habría despegado y había realizado maniobras de giro.

Reacciones tras el accidente

NASCAR fue de las primeras en reaccionar, horas después de la confirmación de las personas fallecidas, mediante la cuenta oficial de X, la organización expresó un conmovedor vídeo recordando a Greg Biffle.

El piloto Clint Bowyer manifestó su sensación de estar: “devastado por la pérdida de Greg Biffle y su hermosa familia”.

Personajes de gremios diferentes, también se manifestaron, Justin Marks dijo: “Hemos perdido a una familia que contribuyó mucho más allá del hipódromo. Descansen en el paraíso, amigos”.

El gobernador de Carolina del norte, Josh Stein, también se hizo presente, mencionando en su cuenta de X: “Greg Biffle vivió una vida de valentía y compasión, y dio un paso al frente por el oeste de Carolina del Norte tras el huracán Helene. Mi más sentido pésame a todos los que perdieron a un ser querido en este trágico accidente.”