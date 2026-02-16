Edtados Unidos

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

El hecho se produjo luego de la victoria de su equipo de NASCAR en la accidentada Daytona 500.

Camilo Eduardo Velásquez

16 de febrero de 2026, 3:42 p. m.
Múltiples choques y la polémica de Jordan se llevaron todo el foco de la emblemática Daytona 500
Múltiples choques y la polémica de Jordan se llevaron todo el foco de la emblemática Daytona 500 Foto: Redes Sociales / Getty

El éxito deportivo del equipo 23XI Racing en las 500 Millas de Daytona se vio opacado por la celebración de su copropietario, el exjugador de la NBA Michael Jordan. Se trata de la carrera más importante y reconocida del calendario; de hecho, en Estados Unidos es conocida como “La Gran Carrera Americana”.

Esto cuesta el arriendo de la antigua mansión de Michael Jordan con su nuevo dueño John Cooper

El actual dirigente de NASCAR ingresó a la celebración de su equipo y la transmisión oficial lo registró realizando tocamientos polémicos a un niño que se encontraba junto a los miembros del equipo tras la victoria. Jordan, vestido con gorra blanca y buzo negro, le agarró la cola y las piernas al menor en repetidas ocasiones durante varios segundos.

El video se hizo viral en redes sociales; por respeto a la familia y al menor involucrado, SEMANA se abstiene de publicarlo.

... Foto: Getty Images

Michael Jordan es copropietario del equipo campeón de Nascar y, hoy, es criticado fuertemente por usuarios de redes sociales que calificaron como “inapropiada” y “extraña” la celebración del actual dirigente de 63 años. Mientras tanto, los internautas que lo defienden señalan que era un gesto juguetón y cariñoso, en medio de un ambiente familiar.

Se desconoce la identidad del menor y, hasta el momento, un día después de los hechos, Jordan no se ha pronunciado; tampoco lo ha hecho la competencia ni el equipo. El menor se vio posteriormente en más fotos de la celebración abrazado con el dirigente en un aparente estado familiar.

Renuncia primer comisionado de NASCAR: esta fue la denuncia de Michael Jordan que habrían sacado a Steve Phelps

Este es el primer trofeo que gana este equipo con Michael Jordan. En 2021, el exjugador de la NBA fundó 23XL Racing junto a Denny Hamlin, piloto de Joe Gibbs Racing. En su momento se conoció que Jordan habría invertido entre 35 y 40 millones de dólares de su patrimonio para crear esta franquicia de Nascar.

El Daytona 500 estuvo protagonizado por un fuerte choque

El dramático desenlace fue enmarcado por una serie de incidentes en el cierre de la carrera. Tres choques terminaron siendo claves para que Reddick cruzara la línea de meta como primero. El primero en la vuelta 124 de las 200 programadas dejó al menos 20 autos por fuera de competencia.

En un segundo momento, otro incidente menor también generó la salida de algunos competidores que luchaban para cruzar la meta como los primeros.

Pero es el de la última vuelta el que definió el ganador. En él, se puede apreciar que Herbst intentó bloquear un avance de Brad Keselowski y, en su afán de asegurar su posición, chocó a su rival, lo que hizo que los dos terminaran perdiendo la posición y dándole la victoria al competidor del equipo de Michael Jordan.

