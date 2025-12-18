Deportes

Conmoción en Estados Unidos: Confirman fallecimiento de leyenda de NASCAR, Greg Biffle y su familia, tras accidente mortal

Un accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte acabó con la vida del expiloto de NASCAR, Greg Biffle. Su esposa y dos hijos también fallecieron.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de diciembre de 2025, 2:38 a. m.
Greg Biffle en el Texas Motor Speedway durante una prueba de NASCAR Truck Series.
Greg Biffle en el Texas Motor Speedway durante una prueba de NASCAR Truck Series. Foto: Getty Images

Día de luto en el deporte estadounidense. Un avión privado se estrelló el jueves en horas de la mañana (18 de diciembre) en Carolina del Norte, sureste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de siete personas, entre ellas un expiloto de NASCAR, Greg Biffle y su familia, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión estadounidense.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar de emergencia antes de estrellarse.

“Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron”, dijo a la Agencia AFP el alguacil Darren Campbell". Entre los fallecidos se encuentra Greg Biffle, piloto retirado de NASCAR, según confirmó la organización.

Deportes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Deportes

El nuevo apodo que la prensa argentina le colocó a Enamorado, la estrella que quiere River: A la altura de Luis Díaz

Deportes

Reproche a Luis Díaz por lo que hace en Bayern Múnich: voz de peso le sentenció sus fallos

Deportes

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

Deportes

Dimayor revela el fixture de la Liga Betplay I-2026 y anuncia ayuda de IA para no tener contratiempos

Deportes

Conmoción en Ecuador: Video revela el momento exacto en el que asesinaron en Guayaquil al futbolista Mario Pineida

Deportes

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Noticias Estados Unidos

Accidente mortal en avión de famoso piloto de la Nascar: se reportan varios fallecidos

Deportes

A toda velocidad: así se correrá la histórica FireKeepers Casino 400 en Michigan

Deportes

Donald Trump revoluciona el mundo de la Nascar; así fue la ola de ovaciones en la Daytona 500

Se reporta la muerte de expiloto de NASCAR en accidente mortal en Estados Unidos

“La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable labor humanitaria tras el fin de su carrera. Expresamos nuestras más profundas condolencias”, dijo NASCAR en X.

Pantallazo X: @NASCAR
Pantallazo X: @NASCAR Foto: Pantallazo X: @NASCAR

Greg Biffle era un piloto retirado que logró acumular 56 victorias en series nacionales de la NASCAR y estuvo entre los 75 mejores pilotos en medio una prestigiosa lista hecha en medio de la celebración por los 75 años de la competición del automovilismo estadounidense.

Entre las víctimas también figura la esposa de Biffle, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos, según el legislador republicano de Carolina del Norte Richard Hudson, amigo de la familia.

Luto en Estados Unidos por la muerte de Greg Biffle

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían. Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás”, dijo Hudson en sus redes sociales.

El clima pudo haber influido en el accidente cerca a Charlotte, según medios locales, que informaron de condiciones adversas en el momento del vuelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente de la aeronave Cessna Citation C550.

De acuerdo con información compartida por Newsweek, el aeropuerto en que ocurrió el incidente ha prestado servicios para diferentes equipos de la NASCAR. Un testigo cerca al lugar afirmó que el avión estaba volando demasiado bajo, momentos antes de que se diera el lamentable suceso.

Mas de Deportes

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

José Enamorado celebra un gol con Junior / Luis Díaz en el Bayern Múnich

El nuevo apodo que la prensa argentina le colocó a Enamorado, la estrella que quiere River: A la altura de Luis Díaz

Luis Díaz recibe un reparo por su presente en Bayern Múnich

Reproche a Luis Díaz por lo que hace en Bayern Múnich: voz de peso le sentenció sus fallos

Greg Biffle en el Texas Motor Speedway durante una prueba de NASCAR Truck Series.

Conmoción en Estados Unidos: Confirman fallecimiento de leyenda de NASCAR, Greg Biffle y su familia, tras accidente mortal

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

Trofeo que se llevará el campeón de la Liga BetPlay 2025-l.

Dimayor revela el fixture de la Liga Betplay I-2026 y anuncia ayuda de IA para no tener contratiempos

Mario Pineida, jugador baleado en Guayaquil / Momento en el que el sicario le dispara.

Conmoción en Ecuador: Video revela el momento exacto en el que asesinaron en Guayaquil al futbolista Mario Pineida

Importantes ciudades de Estados Unidos tendrían nuevos equipos en la NBA

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Al Bayern Múnich le cae una nueva sanción por parte de Uefa.

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

Luis Díaz, volante ofensivo del Bayern Múnich.

La reacción del Bayern Múnich tras la notificación de UEFA y la nueva sanción en Champions League: “Qué felices están”

Noticias Destacadas