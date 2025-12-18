Conmoción en Estados Unidos: Confirman fallecimiento de leyenda de NASCAR, Greg Biffle y su familia, tras accidente mortal

Día de luto en el deporte estadounidense. Un avión privado se estrelló el jueves en horas de la mañana (18 de diciembre) en Carolina del Norte, sureste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de siete personas, entre ellas un expiloto de NASCAR, Greg Biffle y su familia, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión estadounidense.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar de emergencia antes de estrellarse.

“Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron”, dijo a la Agencia AFP el alguacil Darren Campbell". Entre los fallecidos se encuentra Greg Biffle, piloto retirado de NASCAR, según confirmó la organización.

“La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable labor humanitaria tras el fin de su carrera. Expresamos nuestras más profundas condolencias”, dijo NASCAR en X.

Greg Biffle era un piloto retirado que logró acumular 56 victorias en series nacionales de la NASCAR y estuvo entre los 75 mejores pilotos en medio una prestigiosa lista hecha en medio de la celebración por los 75 años de la competición del automovilismo estadounidense.

Entre las víctimas también figura la esposa de Biffle, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos, según el legislador republicano de Carolina del Norte Richard Hudson, amigo de la familia.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían. Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás”, dijo Hudson en sus redes sociales.

El clima pudo haber influido en el accidente cerca a Charlotte, según medios locales, que informaron de condiciones adversas en el momento del vuelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente de la aeronave Cessna Citation C550.

De acuerdo con información compartida por Newsweek, el aeropuerto en que ocurrió el incidente ha prestado servicios para diferentes equipos de la NASCAR. Un testigo cerca al lugar afirmó que el avión estaba volando demasiado bajo, momentos antes de que se diera el lamentable suceso.