Renuncia primer comisionado de NASCAR: esta fue la denuncia de Michael Jordan que habrían sacado a Steve Phelps

Era más importante que el presidente en la organización; el año pasado había ascendido a su máximo rol.

Camilo Eduardo Velásquez

7 de enero de 2026, 1:54 a. m.
Steve Phels renuncia luego del juicio por chats con Michale Jordan Foto: Composición SEMANA / Getty

Steve Phelps tuvo una larga carrera en NASCAR y renunció luego de 20 años en la organización. Inició como vicepresidente de marketing en 2005, logró ser presidente en 2018 y fue en marzo de 2025 que logró ser el primer comisionado, el máximo rol que podía aspirar.

El anuncio lo hizo el mismo Phelps, mediante un comunicado de prensa, en el que se despidió recordando su paso por la serie de carreras: “Como aficionado a las carreras de toda la vida, es para mí un inmenso orgullo haber sido el primer comisionado de NASCAR y haber liderado nuestro gran deporte a través de tantos desafíos, oportunidades y primicias increíbles a lo largo de mis 20 años“.

El último mensaje antes del fallecimiento del piloto de NASCAR, Greg Biffle, y su familia: sabían que las cosas terminarían mal

Finalizará sus vínculos, al finalizar el primer mes del 2026, y aun NASCAR no se ha referido con respecto a su remplazo, el presidente actual de la organización es Steve O´Donnel, quien también lleva una larga carrera allí y hoy es el segundo al mando.

El juicio que motivó la salida de Phelps

El antecedente decisivo para la renuncia del comisionado fue un juicio federal antimonopolio presentado por dos equipos que acusaban a Phelps. Michael Jordan es socio de 23XI Racing, uno de los equipos y por eso es protagonista en la salida del líder de NASCAR.

NASCAR Michael Jordan
Michael Jordan, socio de 23XL Racing, equipo de Nascar. Foto: Getty Images

Front Row Motorsport fue el segundo equipo demandante y denunciaron que NASCAR estaba logrando un “monopolio abusivo” y el mismo Michael Jordan aseguró que un nuevo acuerdo de la organización no protegía ni favorecía equitativamente a los equipos independientes.

Esto cuesta el arriendo de la antigua mansión de Michael Jordan con su nuevo dueño John Cooper

Propuesta polémica que generaría el monopolio

Se llegó al juicio, porque los dos equipos demandantes (23XL Racing y Front Row Motorsport) decidieron no firmar y aceptar la propuesta de la organización.

En 2025 empezó a regir una nueva versión del acuerdo de charter que según los demandantes limitaba a competir a los equipos independientes y acceder a ingresos justos. Este acuerdo controlaba casi todos los ingresos, mientras los equipos asumían los costos.

Los “charter” son las licencias que NASCAR le garantiza a los equipos, les permite su funcionamiento desde lo económico y el nuevo trato haría que no fueran permanentes y esto le complicaría la realidad financiera a los participantes.

Una de las carreras de la NASCAR que se están llevando a cabo en este 2023
Una de las carreras de la NASCAR que se están llevando a cabo en este 2023 Foto: Getty Images via AFP

Los chats filtrados de Steve Phelps, lo dejaron mal parado, luego de referirse a otro propietario como un “estúpido que necesita ser llevado atrás y azotado”. Además de evidenciarse otros mensajes frustrantes y agresivos hacia quienes criticaban el acuerdo.

