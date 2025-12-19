Estados Unidos

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

Por primera vez en la historia, una nave de guerra estadounidense lanzó un LUCAS, un dron de ataque de un solo uso, desde la cubierta de un buque en aguas internacionales, lo que marca una nueva era en la guerra autónoma naval.

Margarita Briceño Delgado

19 de diciembre de 2025, 4:19 p. m.
Imagen difundida por la Marina de EE. UU. muestra el lanzamiento del dron de ataque LUCAS, un hito en el uso de sistemas autónomos desde buques de guerra.
Imagen difundida por la Marina de EE. UU. muestra el lanzamiento del dron de ataque LUCAS, un hito en el uso de sistemas autónomos desde buques de guerra. Foto: Composición Semana/ captura de pantalla X @ceanmediaX

La Marina de los Estados Unidos alcanzó un hito en la evolución de la guerra robotizada al completar la primera operación marítima de lanzamiento de un dron suicida desde un buque de guerra.

El evento, realizado el 16 de diciembre desde el USS Santa Barbara, introduce un nuevo nivel de capacidad ofensiva para la flota estadounidense en un ambiente donde los drones de bajo costo y alta autonomía han cambiado la dinámica de las amenazas navales y aéreas, según se registra en Navy Times.

Videos y radares revelan vuelos de aviones de combate y drones de Estados Unidos cerca de Venezuela tras amenazas de Trump

Innovación militar y estrategia naval

El vehículo empleado en la prueba fue un Low-cost Unmanned Combat Attack System o LUCAS, un sistema aéreo no tripulado diseñado para misiones de ataque de un solo uso que puede mantenerse en patrulla durante horas antes de dirigirse contra su objetivo.

El lanzamiento se realizó desde la cubierta de vuelo del USS Santa Bárbara, un buque de combate litoral de la clase Independence, bajo la responsabilidad de la Task Force 59, la primera unidad naval estadounidense especializada en operaciones autónomas en zonas de alta tensión.

La introducción de LUCAS en el arsenal de la flota responde a una necesidad operativa concreta.

Los drones suicidas o lotering munitions han sido ampliamente utilizados por actores estatales y no estatales, especialmente variantes basadas en diseños iraníes como el Shahed-136, que han demostrado su eficacia en conflictos recientes al saturar defensas y atacar objetivos con poco costo.

El diseño de LUCAS se inspira precisamente en esta tipología para ofrecer a las fuerzas estadounidenses una herramienta asequible y adaptable a múltiples plataformas, ya sea marítimas, terrestres o móviles.

Implicaciones geopolíticas y operativas del lanzamiento

El despliegue de este dron no es un simple experimento técnico: forma parte de un esfuerzo estratégico para ampliar las capacidades de disuasión naval de Estados Unidos en un área crítica para el comercio y la seguridad global, donde las tensiones con Irán y sus aliados han crecido en los últimos años.

La capacidad de lanzar sistemas autónomos de ataque desde plataformas móviles como el USS Santa Barbara permite a la Marina proyectar fuerza con mayor flexibilidad y rapidez, complementando tecnologías tradicionales como misiles guiados y aviones tripulados, tal y como se informa en el medio en mención.

El comandante de la U.S. Naval Forces Central Command, vicealmirante Curt Renshaw, describió el logro como un “hito significativo” en la entrega de capacidades no tripuladas asequibles y eficaces a las fuerzas desplegadas en la región.

El lanzamiento también coincide con el establecimiento de la Task Force Scorpion Strike, una escuadra dedicada a operaciones con drones de un solo uso en el Medio Oriente, según se informa en la publicación de Stars and Stripes.

Así es como Estados Unidos se prepara para una guerra con drones: el arte letal sin tripulantes que ha puesto en jaque a Rusia

El hecho de que plataformas autónomas como LUCAS ahora puedan ser proyectadas desde el mar subraya un cambio profundo en la manera en que las grandes potencias preparan sus fuerzas para escenarios de conflicto contemporáneo, donde la velocidad, el costo y la adaptabilidad de los sistemas armamentísticos se vuelven tan críticos como su poder destructivo.

