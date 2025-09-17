La guerra entre Ucrania y Rusia ha servido de plataforma para poner en práctica varios avances en la carrera armamentista norteamericana.

Y es que la industria armamentista, además de buscar ser más eficiente, también se ha centrado en proteger la vida de los soldados, por lo que recurre cada vez más a los drones.

Los drones: un arma letal en la guerra contra Rusia

Especialistas en el tema aseguran que los drones que se utilizan actualmente para contrarrestar los ataques rusos, son una herramienta que ha revolucionado la manera de enfrentar las guerras, pues no son tan costosos y su eficacia es bastante alta.

Indiscutiblemente, el envío de armas de Estados Unidos, Europa y otros países aliados ha ayudado a las fuerzas ucranianas, los drones han sido los protagonistas, gracias a su eficacia.

Los drones FVP son responsables de aproximadamente el 80% del éxito cuando se habla de alcanzar objetivos rusos, de acuerdo a lo que dice el mayor general Volodymyr Horbatiuk, subjefe del Estado Mayor de Ucrania, en el medio as.

Cada dron cuesta menos de 1.000 dólares, una inversión bastante baja en comparación con la efectividad en el campo de guerra.

Con explosivos incorporados, tienen la capacidad de destruir tanques que cuestan mil veces más, lo que ha hecho que se incorporen estas herramientas con mayor frecuencia en los ataques.

La carrera armamentista se ha modernizado desde la implementación de los drones como herramienta de ataque. | Foto: Getty Images

¿Es necesario modernizar las armas y la tecnología militar?

De acuerdo al medio en mención, desde el año pasado el ejército de Estados Unidos ha aumentado sus esfuerzos por modernizar as armas y las tecnologías militares.

Pero en julio de este año, el secretario de defensa, Pete Hegseth distribuyó un memorando para incitar a los altos mandos a acelerar la integración de drones dentro de los movimientos militares.

“ (...) La tecnología de drones avanza tan rápidamente que nuestro principal riesgo es evitar riesgos”, afirmó Hegseth.

Como consecuencia de la acelerada necesidad de innovación y de tecnología, varios soldados participan en Fort Bliss, en El Paso, Texas, en un programa de entrenamiento para aprender a manejar los drones y a repararlos.

Antes de tener contacto con los drones reales, los soldados hacen sus prácticas en simuladores en un “gimnasio FPV” (vista en primera persona), con un tipo de drones que se utilizan en Ucrania.

Así mismo, todas las unidades del Ejército estadounidense que rotan por Europa reciben entrenamiento de compañía sobre drones.

Se espera que un nuevo entrenamiento de drones comience en Georgia a partir del próximo mes.

“Este no es un problema de mañana. Es un problema de hoy…Y el primer combate de la próxima guerra involucrará más drones que los que jamás hayamos visto”, declaró el mayor general Curt Taylor, comandante de la 1.ª División Blindada del Ejército de EE. UU., en declaraciones a CNN.

Ucrania ofrece ayuda para que Norteamérica adquiera la tecnología en drones

Estados Unidos lleva años fabricando drones, sin embargo, no cuenta con la capacidad suficiente para producirlos en masa.

Otro problema al que se enfrentan es la consecución de piezas de fabricación, pues por obvias razones de seguridad, no es posible solicitarlas a China.

Ante la situación, Ucrania ha ofrecido una solución a Estados Unidos, a cambio de las garantías de seguridad que necesita.

“Proporcionamos drones de alta calidad, datos de alta calidad y nuestra experiencia, y a cambio recibimos más asistencia en materia de seguridad”, declaró a CNN Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro de Ucrania.