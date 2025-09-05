Suscribirse

Estados Unidos

Trump restablece el ‘Departamento de Guerra’: “Es un mensaje de victoria, un mensaje de fuerza”

“Creo que he conseguido la paz por el hecho de que somos fuertes”, sentenció el presidente.

Redacción Mundo
6 de septiembre de 2025, 2:34 a. m.
Visita Escocia para jugar al golf y mantener conversaciones comerciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

Este viernes, 5 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que modifica el nombre del Pentágono y lanza un fuerte mensaje a la escena internacional, mientras ha estado mediando entre la guerra de Ucrania y Rusia y la que sigue en curso en Gaza.

De acuerdo con la orden presidencial, el Departamento de Defensa ahora recibe el nombre de Departamento de Guerra.

Contexto: Estos son los dos pilotos venezolanos acusados de sobrevolar buques de EE. UU.

El republicano dijo desde su Despacho Oval en la Casa Blanca, que el cambio de nombre tiene la finalidad de demostrar al mundo que el país norteamericano es una fuerza a tener en cuenta.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 05: U.S. President Donald Trump displays a signed executive order amending the Fair Credit Reporting Act during a press availability in the Oval Office of the White House on September 05, 2025 in Washington, DC. President Trump signed executive orders which included the renaming of the Department of Defense to the Department of War. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
El presidente firmó la orden este viernes 5 de septiembre. | Foto: Getty Images

“Creo que transmite un mensaje de victoria. Creo que transmite, en realidad, un mensaje de fuerza”, alardeó Trump ante la prensa tras firmar su orden ejecutiva.

Ahora, el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar la medida que ha tomado el mandatario. Varios partidarios de Trump manifestaron este viernes su intención de proponer una legislación que permita el cambio de denominación.

Antes de que sea oficial, durante el día se aplicaron varios cambios estéticos. La página oficial del Pentágono pasó de tener el dominio “defensa.gov” a “guerra.gov”.

Contexto: Trump ordena al Departamento de Defensa fortalecer las Fuerzas Armadas tras reunión entre Rusia y China

Además, se reemplazaron varios carteles con el nombre en la oficina del secretario de Defensa, Pete Hegseth, incluso la imagen de la cuenta de X del organismo ya radica con el nombre impuesto por el jefe de Estado.

Por su parte, Hegseth —a quien Trump ya lo señala como “secretario de guerra”— sentenció este día que “vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensa”, utilizando “máxima letalidad” que no será “políticamente correcta”, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por la agencia AP.

Contexto: Donald Trump da fuerte advertencia a Nicolás Maduro sobre aviones venezolanos: “Serán derribados”

Desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump ha transformado las fuerzas armadas de su país para erradicar, según él, la ideología progresista que ha rodeado el gobierno y sus defensas. Como primeras medidas de su mandato, prohibió a las personas transexuales dentro de las filas militares.

Al mismo tiempo, se han eliminado varias páginas de internet que honraban las contribuciones de las mujeres y de las minorías a las fuerzas armadas.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 05: U.S. President Donald Trump displays a signed executive order renaming the Department of Defense as the Department of War as U.S. Defense Secretary Pete Hegseth (C) and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force Gen. Dan Caine (R) look on during a press availability in the Oval Office of the White House on September 05, 2025 in Washington, DC. President Trump signed executive orders which included the renaming of the Department of Defense to the Department of War. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
El presidente en la firma de la orden ejecutiva estaba en compañía del secretario de Defensa, Pete Hegseth. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el presidente manifestó que sus duras decisiones no influyen en su intención de mantener esfuerzos diplomáticos ante los conflictos internacionales. También ha insistido, en varias oportunidades, que fue él quien puso fin a las guerras de India y Pakistán; Ruanda y la República Democrática del Congo; y Armenia y Azerbaiyán, entre otras.

Y ha expresado su frustración porque no ha resuelto la guerra de Rusia y Ucrania tan rápido como deseaba, y como prometió.

“Creo que he conseguido la paz por el hecho de que somos fuertes”, sostuvo el jefe de Estado.

El nombre que eligió el presidente ya existió en el país. Este departamento fue creado en 1789, pero fue reestructurado en 1947 por el presidente Harry Truman, dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el Departamento de Defensa incorporó los deberes de supervisar el ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

