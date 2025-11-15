Suscribirse

Petro defiende compra de la Nueva EPS por parte del Estado: acusó a privados de daño millonario al Estado

El mandatario se refirió a la situación financiera de la empresa.

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 5:00 p. m.
Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS
Nueva EPS pasa por una fuerte crisis. | Foto: Nueva EPS

La Nueva EPS es una de las empresas prestadoras de salud más importantes del sistema, dado que acuña el mayor número de usuarios. Sin embargo, desde hace varios meses enfrenta una crisis que cada vez se agudiza más. Recientemente el Gobierno Nacional adquirió el 51% de la empresa de salud.

Tras esta adquisición, el presidente Gustavo Petro, se pronunció frente a la situación que vive la empresa y la incidencia del Gobierno. Indicó que la deuda no inició en el actual Gobierno sino que lleva data desde su fundación.

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS
Nueva EPS pasa por un duro panorama financiero. | Foto: Nueva EPS

“Se trata de una de las deudas escondidas como sucedió con el subsidio a la gasolina. Esta propiedad de la mitad de la deuda por parte de la Nación, sin control de la entidad, pues estaba en manos de privados y es lo que llevó al desastre financiero a través del ordeño de los recursos públicos que les trasferirán. Es irreversible”, indicó.

Contexto: Nueva EPS enfrenta nuevo problema: Disfarma anunció terminación de contrato para dispensar medicamentos

Adicional a ello, el mandatario aseguró que los controladores privados de la entidad tenían en su interior familias políticas muy conocidas, quienes sabían que tras la transformación del Seguro Social, “por cada peso que se apropiaran, la mitad de la deuda generada sería de la nación y solo restaría esperar un presidente que nacionalizara la otra mitad de la deuda.

Con más de 11 millones de afiliados, la intervención de la Nueva EPS no ha funcionado. Las quejas también se dispararon.
Con más de 11 millones de afiliados, la Nueva EPS enfrenta un grave panorama. | Foto: guillermo torres-semana

“Un robo completo al estado y a la salud de los colombianos por decenas de billones de pesos, hecho por poderosísimas familias de Chapinero Alto”, sentenció el mandatario.

Contexto: Los líos de Nueva EPS, contados por sus directivos: las declaraciones clave que analizó la Contraloría sobre la entidad

Es importante tener en cuenta que la participación estatal de la nueva EPS es del 49,9985 %, mientras que seis cajas de compensación tienen la acción mayoritaria, con un 50,0015 %.

Oficialmente, el debate se empezará el 1 de diciembre
Esto es lo que dijo el mandatario. | Foto: 123RF

Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad de que la empresa pueda capitalizarse, pues no cuenta con estados financieros certificados desde el año 2022. La situación también detalla un impacto fiscal dada la situación.

