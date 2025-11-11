Suscribirse

Nueva EPS entra a proceso de auditoría: unos 14,5 millones de cuentas médicas por $15 billones

Son millonarias las cifras que registra la compañía y que deberán ser analizadas.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 7:00 p. m.
Nueva EPS en Cali: usuarios hacen largas filas para autorizar citas y otros trámites.
Nueva EPS entrará oficialmente en proceso de auditoría. | Foto: José Luis Guzmán/ El País

La Nueva EPS se pronunció este martes, 11 de noviembre, a través de un nuevo comunicado, en el que informó sobre la actual situación financiera de la compañía, que acuña el mayor número de afiliados del sistema de salud en la actualidad.

La empresa inició el proceso de depuración y auditoría, calificado como el más amplio y riguroso en la historia desde su creación, que contempla un análisis de más de 14,5 millones de cuentas médicas, cuyo valor total supera los $15 billones de pesos.

Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.
La EPS pasa por un escenario financiero difícil. | Foto: Jorge Orozco

“La intervención tiene como objetivo recuperar y sanear a Nueva EPS, garantizar la trazabilidad de cada pago y restablecer la confianza en la administración de los recursos públicos de la salud. Para ejecutar este proceso, fueron seleccionadas tres firmas con amplia experiencia técnica, jurídica y tecnológica en auditoría médica y administrativa: American KPO, ACS Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S. y Sosalud S.A.S.”, indicó la entidad.

Las compañías anunciaron el pasado 10 de noviembre la operación de la auditoría para reconstruir la trazabilidad de la facturación, verificar el respaldo de cada cuenta médica y depurar la información contable.

Nueva EPS sede Bogota abril 4 del 2024 Foto Guillermo Torres / Semana
Nueva EPS es la EPS con el mayor número de usuarios en el país. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Esta depuración histórica marca un antes y un después en la gestión de Nueva EPS. Lo que antes se ocultaba en la opacidad y la falta de control, hoy se revisa con transparencia, rigor técnico y respaldo institucional. Este proceso responde al mandato del Gobierno Nacional de recuperar la entidad y garantizar un manejo transparente de los recursos de la salud”, indicó Gloria Libia Polanía Aguillón, agente especial interventora de Nueva EPS.

La medida buscará la estabilización de los procesos de radicación de facturas, el procesamiento y registro transparente de la facturación pendiente, la determinación del estado real de la cartera con los prestadores y la gestión eficiente y controlada de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.
La Nueva EPS fue una de las intervenidas por el Gobierno. | Foto: guillermo torres

Con el proceso se busca determinar responsabilidades, corregir fallas estructurales y sentar las bases de una gestión transparente y verificable.

