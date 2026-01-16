SALUD

Luis Fernando Arroyave, tras llorar en vivo en plena rueda de prensa, dice que el “shu shu shu” de Petro “nos tiene físicamente muriendo de hambre”

El gerente del Hospital San Rafael de Itagüí dijo que no tiene para pagar ni un arriendo, que no tuvo cómo dar un detalle en diciembre y que las medidas del jefe de Estado lo llevaron al límite.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 3:00 p. m.
Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, en la rueda de prensa que ofreció Foto: Foto del video publicado por SEMANA

Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, ofreció una rueda de prensa en la que terminó llorando en vivo. “No tengo con que comer, no tengo con que pagar el arriendo", dijo en medio de su intervención.

Entre lágrimas también aseguró que tuvo una pésima navidad, pues no tuvo con que dar un regalo a su familia y mucho menos a los empleados del hospital. Según dijo, desde agosto Nueva EPS no les gira recursos, todo ello en el marco del “shu shu shu” anunciado en su momento por el presidente, Gustavo Petro.

“El shu shu shu nos tiene aporreados”, dijo Arroyave, al anunciar que una vez él ofreció esa rueda de prensa, desde la gerencia de la Nueva EPS intervenida por el Gobierno se comunicaron con él para ver cómo le giran dinero. “El 90 % de nuestros ingresos dependen de NUEVA EPS y Savia”, explicó, al indicar que cumple con su parte, siendo insuficiente para pagar a funcionarios.

“A todo el mundo le debemos dinero, pero es porque no nos pagan. Le deben 22 mil millones de pesos al hospital, yo quería visualizar el sufrimiento de los trabajadores del área de la salud, quienes damos la cara a los pacientes”, le dijo a Blu Radio.

