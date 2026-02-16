Política

Las cuentas de Facebook que hablan a favor de Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón. Se habría invertido más de $800 millones

Se trata de una millonaria pauta que no hace parte de ninguna de las campañas, pero que busca favorecerlos. Son cuentas anónimas.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 11:19 a. m.
Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón.
Foto: Archivo Semana

Por lo menos seis cuentas de Facebook estarían dedicadas a hacer una campaña paralela en redes sociales a favor de los candidatos presidenciales Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo, mientras que del otro lado aprovechan para atacar a Iván Cepeda y el Gobierno nacional.

La investigación fue publicada por La Silla Vacía, que denunció que en esas cuentas se habrían invertido más de 800 millones de pesos en el último año, según los mismos registros de la empresa Meta, dueña de Facebook.

Hay varios hechos que llaman la atención. Por ejemplo, cuatro de ellas fueron creadas el mismo día. Las seis páginas se encuentran entre las primeras 300 cuentas que más pautan en Colombia, según las cifras oficiales que son abiertas.

ED 2271
Sergio Fajardo aclaró cuánto ha invertido su campaña en publicidad en redes. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Se trata de cuentas que son anónimas, pero que comparten un nombre genérico; en ocasiones utilizan logos institucionales y se definen como iniciativas ciudadanas, pero no se sabe quién está detrás de la pauta o de dónde están saliendo los recursos.

Las campañas de Fajardo y de Pinzón negaron estar detrás de la gestión de estas cuentas y se desvincularon de todas las acciones que se adelanten por fuera de ese proceso.

Así se blindará el país de cara a las elecciones 2026: más de 120.000 efectivos en todo el territorio

“La campaña únicamente gestiona y tiene control sobre sus canales oficiales. No administra, coordina ni tiene relación con cuentas de terceros”, contestó el equipo de prensa de Juan Carlos Pinzón.

“No tenemos conocimiento sobre esas cuentas ni tienen vínculo con la campaña. La campaña solo puede pronunciarse respecto de sus propios contenidos y acciones oficiales”, agregaron.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Desde la campaña de Juan Carlos Pinzón negaron que se utilicen recursos de su campaña para estas cuentas. Foto: ESTEBAN VEGA

En el caso de Fajardo, aclararon el dinero que han invertido hasta el momento y negaron estar detrás de estas cuentas. “Entre octubre y enero hemos gastado 103 millones de pesos. Respondemos únicamente por nuestras propias acciones y desautorizamos expresamente cualquier conducta, directa o indirecta, propia o de terceros —incluidos apoyos por cuenta propia— que se aparte de los principios legales y éticos que nos rigen. Nuestro gasto es austero, registrado y bancarizado”, afirmaron desde esa campaña.

Las cuentas son: Colombia al día, que ha invertido 311,5 millones de pesos; Colombia sin miedo, 182,3 millones de pesos; Orden y Libertad, 114,2 millones; Recuperando nuestras calles, 90 millones; Hora de justicia, 69,2 millones; y Democracia en peligro, 56 millones.

En total habrían sido 145 anuncios que se pautaron en estas cuentas en favor de Pinzón y Fajardo.

De 650 anuncios, 416 fueron en contra del Gobierno de Gustavo Petro y la candidatura de Iván Cepeda. Además, han publicado 89 anuncios para hablar de seguridad y hacer encuestas a los usuarios.

